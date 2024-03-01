واشنطن: ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية مع ترقب الأسواق قرار أوبك+ بشأن مستويات الإنتاج في الربع الثاني وتقييم بيانات اقتصادية جديدة من الولايات المتحدة وأوروبا والصين.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 13:34 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بواقع 1.43 دولار، بما يعادل 1.75 بالمئة، إلى 83.34 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة للخام تسليم نيسان (أبريل) التي انتهى أجلها في 29 شباط (فبراير) 83.62 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نيسان (أبريل) 1.54 دولار، أو 1.97 بالمئة، إلى 79.80 دولار.

ويتجه الخام الأميركي لتحقيق زيادة 4.3 بالمئة هذا الأسبوع، ويزيد خام برنت 2.1 بالمئة عن سعر التسوية للأسبوع الماضي.

وقالت مصادر إنه من المنتظر اتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضات أوبك+ في الأسبوع الأول من آذار (مارس)، ومن المتوقع أن تعلن كل دولة على حدة قرارها.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن أوبك ضخت 26.42 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) بزيادة 90 ألف برميل يوميا عن كانون الثاني (يناير).

كما تلقت السوق دعما، الجمعة، من التوقعات القوية بأن تبقي السعودية على أسعار النفط الخام للعملاء الآسيويين دون تغيير يذكر في نيسان (أبريل) مقارنة بمستويات آذار (مارس).

من ناحية الطلب

ومن ناحية الطلب، أظهر مسح رسمي أن نشاط التصنيع في الصين انكمش في شباط (فبراير) للشهر الخامس على التوالي.

وتلقت الأسعار دعما كذلك من قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والتي أظهرت أن التضخم في كانون الثاني (يناير) جاء متماشيا مع توقعات خبراء الاقتصاد مما عزز رهانات السوق بخفض أسعار الفائدة في حزيران (يونيو).