دبي: أكد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات بلغت 3.5 تريليون درهم (نحو مليار دولار) عام 2023 في مستوى تاريخي.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على منصّة "أكس": "كل صباح في دولة الإمارات يحمل إنجازاً جديداً بحمدالله … حيث وصلتنا اليوم أرقام تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات والتي بلغت مستوى جديد بلغ 3.5 تريليون درهم في 2023 وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية".

وأضاف "أشرنا في بداية 2023 الى أنه سيكون عاما اقتصاديا قياسيا... ورسخت دولة الإمارات جسورًا جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023... فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26 بالمئة... ومع تركيا لأكثر من 103 بالمئة... ومع هونغ كونغ-الصين 47 بالمئة... ومع الولايات المتحدة 20 بالمئة... وذلك خلال عام واحد فقط".