جنيف: تم ظهر الأحد التوصل إلى اتفاق وضع حدا لإضراب عشرات من موظفي شركة اتحاد النقل الجوي الوطني لدبي (دناتا) للخدمات الأرضية في مطار جنيف تسبب في اضطراب وتأخير الرحلات، وفق ما أعلنت "نقابة الخدمات العامة" في بيان على منصة إكس.

وأشارت نقابة الخدمات العامة (اس اس بي) في منشورها إلى "انتصار" تحقق بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين موظفي "دناتا" وإدارتها.

وتابعت النقابة "نجحوا في ثني (الإدارة) عن خفض المساهمات في صناديقهم التقاعدية، وفي انتزاع زيادات في الرواتب، وتعويضات وبدلات ساعات العمل الإضافية".

وكان موظفو دناتا قد بدأوا إضرابهم عند الساعة 4,00 (3,00 ت غ) وقد تسبب خلال النهار باضطراب في مواعيد الرحلات في مطار جنيف.

وتم إلغاء ست رحلات وإرجاء عدد آخر لأكثر من ساعة، بحسب بيان لإدارة المطار.

وأوردت وكالة الأنباء السويسرية "آ تي اس كيستون" نقلا عن المتحدث باسم إدارة المطار إينياس جانرا قوله إنه كان يفترض أن يدير موظفو دناتا 85 من أصل 417 رحلة مقررة في جنيف الأحد، وهو يوم مزدحم في موسم الأعياد عادة ويتوقع أن يسافر خلاله 52 ألف شخص.

إضراب الموظفين

وكان نحو ثمانين موظفا في الشركة الإماراتية التي تدير حوالى 20 بالمئة من حركة مطار كوانتران الدولي في جنيف، قد تجمّعوا أمام المطار وهم يرتدون سترات صفراء، ويلوحون بلافتات كتب عليها "دناتا تقتلني" أو "أجور ضئيلة تعني طائرات متوقفة عن الطيران".

ويعمل في دناتا نحو 600 موظف في جنيف في مختلف العمليات الأرضية من إصدار التذاكر ومناولة الأمتعة، نيابة عن الكثير من شركات الطيران، بما في ذلك البريطانية بريتش إيرويز والفرنسية إير فرانس والهولندي كا إل إم.

بحسب النقابة شارك نصف موظفي دناتا في الإضراب للمطالبة بزيادة رواتبهم بنسبة 5 بالمئة.

وندّدت النقابة بـ"ضغوط" مارستها الشركة، مؤكدة أنها هددت بفصل الموظفين المضربين عن العمل، بحسب ما أورد موقع "20مينوت".