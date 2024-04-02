إيلاف من الرباط:أفاد مكتب الصرف المغربي ( مكتب تحويل العملات) بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يعادل 17,70 مليار درهم ( 1,77 مليار دولار ) متم فبراير الماضي مقابل 17,44 مليار درهم (1,74 مليار دولار)قبل سنة من ذلك.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر فبراير الماضي، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا نسبته 1,5 في المائة (زائد 259 مليون درهم/زائد 25,9 مليون دولار) منذ بداية السنة.

وأورد المصدر ذاته، أن فائض ميزان مبادلات الخدمات انخفض بنسبة 3,1 في المائة (ناقص 629 مليون درهم/ ناقص 62,9مليون دولار).ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع واردات الخدمات بنسبة 13 في المائة،والتي فاقت الصادرات (زائد 4,6 في المائة).

وفي ما يتعلق بإيرادات السفر، فقد بلغت 14,87 مليار درهم ( 1,48 مليار دولار) عند متم فبراير 2024، مقابل 15,94 مليار درهم ( 1,5 مليار دولار) قبل سنة من ذلك، أي بانخفاض قدره 6,7 في المائة (ناقص 1,06 مليار درهم/ناقص 106 مليون دولار).

وفي المقابل، بلغت نفقات السفر 4,71 مليار درهم ( 471 مليون دولار) متم شهر فبراير 2024، مقابل 3,68 مليار درهم ( 368 مليون دولار) متم فبراير 2023 (زائد 28,1 في المائة). وبذلك بلغ فائض رصيد السفر 10,16 مليار درهم ( مليار دولار) خلال الفترة ذاتها مقابل 12,25 مليار درهم ( 1,22 مليار دولار ) قبل عام.

