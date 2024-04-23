إن المقاعد الوثيرة والأرائك الجلدية الفاخرة التي تخرج من خط الإنتاج في مصنع مان واه فيرنتشر Man Wah Furniture في مونتيري "صنعت في المكسيك" بنسبة 100%.

وهي مخصصة لكبار تجار التجزئة في الولايات المتحدة، مثل وول مارت وكوستكو Costco وWalmart. لكن الشركة من الصين، وقد تم بناء مصنعها المكسيكي برأس مال صيني.

إن العلاقة الثلاثية بين الولايات المتحدة والصين والمكسيك هي مصدر كلمة "النقل القريب" المستخدمة بكثرة في عالم الأعمال.

ومان واه هي واحدة من عشرات الشركات الصينية التي انتقلت إلى المناطق الصناعية في شمال المكسيك في السنوات الأخيرة، لتقريب الإنتاج من السوق الأمريكية. وبالإضافة إلى التوفير في الشحن، يعتبر منتجهم النهائي مكسيكيًا بالكامل - ما يعني أن الشركات الصينية يمكنها تجنب الرسوم الجمركية والعقوبات الأمريكية المفروضة على البضائع الصينية وسط الحرب التجارية المستمرة بين البلدين.

وبينما يصحبني المدير العام للشركة، يو كين وي، في جولة حول موقعها الواسع، يقول إن الانتقال إلى المكسيك كان منطقيا من الناحية الاقتصادية واللوجستية.

ويقول متحدثا بلغة إسبانية متقنة "نأمل أن نضاعف الإنتاج هنا ثلاث مرات أو حتى أربع مرات". "الهدف هنا في المكسيك هو رفع الإنتاج إلى مستوى عملياتنا في فيتنام."

BBC يخطط المدير العام يو كين وي لزيادة الإنتاج ثلاث مرات على الأقل في المكسيك

وصلت الشركة إلى مدينة مونتيري في عام 2022 فقط، ولكنها توظف بالفعل 450 شخصًا في المكسيك. ويقول يو كين وي إنهم يأملون في النمو ليصل عددهم إلى أكثر من 1200 موظف، وتشغيل عدة خطوط جديدة في المصنع في السنوات القادمة.

وقال يو: "الناس هنا في المكسيك مجتهدون للغاية ويتعلمون بسرعة". "لدينا مشغلين جيدين، وإنتاجيتهم عالية. لذلك، من ناحية العمالة، أعتقد أن المكسيك جيدة جدًا من الناحية الاستراتيجية أيضًا."

من المؤكد أن سياسة القرب من الحدود تعتبر بمثابة دفعة مهمة للاقتصاد المكسيكي، فبحلول شهر يونيو/حزيران من العام الماضي، ارتفع إجمالي صادرات المكسيك بنسبة 5.8% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 52.9 مليار دولار (42.4 مليار جنيه استرليني).

وفي شهرين فقط من هذا العام، كانت هناك إعلانات عن استثمار رأسمالي في المكسيك لما يقرب من نصف الإجمالي السنوي في عام 2020.

ويقع مصنع مان واه للأرائك والمقاعد الفاخرة داخل هوفوسان، وهي منطقة صناعية صينية مكسيكية. والطلب على قطع أراضيها مرتفع للغاية في هذه المنطقة، حيث تم بيع كل المساحة المتاحة.

تقول جمعية المناطق الصناعية في المكسيك إن كل موقع من المقرر بناؤه في البلاد بحلول عام 2027 قد تم شراؤه بالفعل. ولا عجب أن يقول العديد من الاقتصاديين المكسيكيين إن اهتمام الصين بالبلاد ليس أمرا عابرا.

ويقول خوان كارلوس بيكر بينيدا، نائب وزير التجارة الخارجية المكسيكي السابق: "إن الأسباب الهيكلية التي تجلب رأس المال إلى المكسيك باقية مستمرة". "ليس لدي ما يشير إلى أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة سوف تنحسر في أي وقت قريب."

وكان بيكر بينيدا جزءاً من فريق التفاوض المكسيكي بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة، USMCA.

وقال "في حين أن الأصل الصيني لرأس المال القادم إلى المكسيك قد يكون غير مريح لسياسات بعض البلدان، فإنه وفقا لتشريعات التجارة الدولية، فإن تلك المنتجات مكسيكية تماما".

وأعطى هذا للمكسيك موطئ قدم استراتيجي واضح بين القوتين العظميين: فمؤخراً حلت المكسيك محل الصين باعتبارها الشريك التجاري الرئيسي للولايات المتحدة، وهو تغيير مهم ورمزي.

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كما أن تجارة المكسيك المتزايدة مع الولايات المتحدة جاءت جزئياً من خلال الجانب الرئيسي الثاني المتمثل في النقل القريب من البلاد، حيث تقوم الشركات الأمريكية بإنشاء منشآت مكسيكية أيضاً، وأحياناً بعد نقل الإنتاج من المصانع في آسيا.

ولعل واحدا من البراهين الهامة على ذلك جاء من إيلون موسك العام الماضي، عندما كشف النقاب عن خطط لإنشاء مصنع تيسلا جيجافاكتوري الجديد إلى مونتيري. ولم تبدأ تيسلا بعد أعمال البناء في المصنع الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار.

وبينما يبدو أن شركة تيسلا لا تزال ملتزمة بالمشروع، فقد أبطأت خططها وسط مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي، وتخفيضات الوظائف الأخيرة في شركة صناعة السيارات.

لكن فيما يتعلق بالاستثمار الصيني، يحث البعض على توخي الحذر بشأن جر المكسيك إلى الصراع الجيوسياسي الأوسع بين الولايات المتحدة والصين.

يقول إنريكي دوسيل من مركز الدراسات الصينية المكسيكية في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك: "الولايات المتحدة، صاحبة الثراء القديم، تواجه مشاكل مع الصين، ذات الثراء الحديث". "والمكسيك - في ظل الإدارات السابقة وفي هذه الإدارة - ليس لديها استراتيجية في التعامل مع هذه العلاقة الثلاثية الجديدة".

مع اقتراب الانتخابات على جانبي الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ربما تكون هناك اعتبارات سياسية جديدة في المستقبل. ولكن سواء كان دونالد ترامب أو جو بايدن في البيت الأبيض على مدى السنوات الأربع المقبلة، فإن قليلين يتوقعون أي تحسن في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

ويعتقد دوسيل أن التقارب مع الصين يتم تعريفه بشكل أفضل من خلال ما يسميه "الدعم الأمني"، قائلا إن واشنطن وضعت مخاوف الأمن القومي فوق كل العوامل الأخرى في علاقتها مع الصين. وهو يرى أن المكسيك يجب أن تكون حذرة من أن تسقط في هذا الخلاف.

وسط هذا التوتر، يقول دوسيل: "المكسيك تعلق لافتة كبيرة تقول للصين "مرحبا بكم في المكسيك!". ولا تحتاج إلى درجة الدكتوراه لتعرف أن هذا لن ينتهي ليس بالأمر الجيد للعلاقات الثنائية بين المكسيك والولايات المتحدة على المدى المتوسط".

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والبعض الآخر أكثر تفاؤلاً. ويقول المسؤول التجاري المكسيكي السابق خوان كارلوس بيكر بينيدا: "في رأيي، السؤال ليس ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر، بل إلى أي مدى يمكننا الاستفادة من هذا الاتجاه".

"أنا متأكد من أن الناس يجرون نفس المناقشات في كولومبيا وفيتنام وكوستاريكا. لذا، نحن بحاجة للتأكد في المكسيك من أن تلك الظروف تسير جنبًا إلى جنب مع قرارات الشركات والحكومة لتحقيق الحفاظ على هذا الاتجاه على المدى الطويل."

بالعودة إلى مونتيري، قامت الخياطات المكسيكيات الموهوبات في شركة مان واه فيرنتشر بوضع اللمسات النهائية على أريكة أخرى قبل شحنها شمالًا.

وعندما تشتريها عائلة أمريكية من متجر وول مارت بالقرب منها، قد لا تكون لديها فكرة تذكر عن الجغرافيا السياسية المعقدة التي قام عليها إنتاجا.

ولكن سواء كان هذا التحول بمثابة باب خلفي ذكي للولايات المتحدة، أو جزء من حرب مكلفة بين القوى العظمى، فإنه يمثل حاليا الميزة الرئيسية التي تتمتع بها المكسيك في هذه الأوقات الصعبة للتجارة العالمية.