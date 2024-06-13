غزة: أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الخميس، أن أكثر من 330 ألف طن من النفايات تراكمت في مناطق مأهولة بالسكان في جميع مناطق قطاع غزة.

وأشارت الأونروا إلى أن هذه النفايات المتراكمة تشكل مخاطر بيئية وصحية كارثية على سكان القطاع الذين يعيشون ظروفا صعبة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ أكثر من 250 يوما.

وأوضحت أن "الأطفال يبحثون في القمامة يوميا".

وأكدت الوكالة أن وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ووقف إطلاق النار الآن أمران ضروريان لاستعادة الظروف المعيشية.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، قالت أمس الأربعاء، إن نحو 3 آلاف طفل يعانون من سوء التغذية معرضون لخطر الموت بسبب حرمانهم من تلقي العلاج اللازم نتيجة الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة .

وأشارت اليونيسف، في بيان لها، إلى "تحسن طفيف في إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة، بينما انخفض وصول المساعدات الإنسانية إلى الجنوب بشكل كبير، ما يعرض المزيد من الأطفال لخطر سوء التغذية".

وأوضحت المنظمة أن "العنف المروع والنزوح يؤثران على إمكانية وصول العائلات اليائسة إلى مرافق وخدمات الرعاية الصحية".

يشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 37 ألف قتيل وما يزيد على 85 ألف جريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى الآلاف من المفقودين والموجودين تحت أنقاض المباني المدمرة.