إيلاف من لندن: أكد تقرير عالمي كشفت عنه مؤسسة Hanley & Partners أن ما يقرب من 9500 مليونيراً بريطانياً سوف يغادرونها هذا العام صوب أبوظبي ودبي بدولة الإمارات.

أي أن بريطانيا سوف تخسر العدد الأكبر من المليونيرات، بما يفوق خسارة أي دولة في العالم باستثناء الصين، وفقا لتقرير جديد عن نوايا أثرياء العالم في الهجرة.

وبحسب تقرير لمؤسسة Hanley & Partners، فإن هذا العدد هو أكثر من ضعف العدد الذي غادر البلاد العام الماضي.

ويأتي هذا التقدير، وفقاً لتقرير "سكاي نيور" في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لإجراء انتخابات خلال ما يزيد قليلا عن أسبوعين، حيث يتقدم حزب العمال المعارض، الذي يدعو إلى زيادة الضرائب على الأثرياء.

الخروج من الاتحاد الأوروبي

وتظهر الأرقام تسارع خروج الأثرياء من بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، كما وتصاعدت الأرقام بعد ذلك مع قدوم أزمة وباء كورونا وتداعياته على الاقتصاد البريطاني.

الإمارات تجتذب 6700

التقريرُ أظهر أيضا أن الوجهة الأولى لأصحاب الملايين التاركين لبريطانيا هي دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي من المقرر أن تجتذب 6700 فرد ثري هذا العام.

وقالت المؤسسة إن عدد المليونيرات الذين يعيشون في دبي ارتفع بنسبة 78% خلال العقد الماضي، مضيفة أن عدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي، ووقوع الإمارات في منطقة زمنية ملائمة لقارات العالم، ومطارات عالمية المستوى كانت جميعها عوامل جذب لأصحاب الملايين.

كما أن إنشاء أبوظبي ودبي الأسواف المالية المتطورة يعد من عوامل الجذب للشركات العالمية والمكاتب العائلية لإنشاء فروع لها.