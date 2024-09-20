إيلاف من واشنطن: تحت تأثير ضغوط هائلة، وتراجع في المبيعات لأسباب تتعلق بغياب الجاذبية والفكر الابتكاري في منتجاتها، قدم الرئيس التنفيذي لشركة نايكي للملابس والمعدات الرياضية استقالته.

وقالت الشركة الخميس إن المدير التنفيذي السابق إليوت هيل سيعود إلى من جديد ليخلف جون دوناهو في منصب الرئيس والمدير التنفيذي، في الوقت الذي تحاول فيه شركة الملابس الرياضية العملاقة إحياء المبيعات، ومواجهة المنافسة المتزايدة في سوق لا يرحم في هذا المجال على وجه التحديد، حيث يتواحد الكثير من العمالقة.

وقالت الشركة إن هيل عمل في نايكي لمدة 32 عاما وشغل مناصب قيادية عليا في مختلف أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية وكان مسؤولا عن المساعدة في توسيع الأعمال إلى أكثر من 39 مليار دولار، حيث كان يشغل في السابق منصب رئيس سوق المستهلك في شركة نايكي Nike، حيث قاد جميع العمليات التجارية والتسويقية لعلامتي Nike وJordan قبل تقاعده في عام 2020.

ورحب المحللون بهذه الخطوة. وقالت جيسيكا راميريز من شركة جين هالي آند أسوشيتس: "إن تغيير الرئيس التنفيذي يعطي إشارة إيجابية لأنه شخص يعرف العلامة التجارية ويعرف الشركة جيدًا".

وكان دوناهو مكلفًا بتعزيز الوجود الإلكتروني لشركة نايكي ودفع المبيعات من خلال القنوات المباشرة للمستهلك.

50 مليار دولار في 2023

وقد ساعد هذا الدعم الشركة في البداية على تعزيز الطلب على الملابس الرياضية والترفيهية في أعقاب الوباء، مما أدى إلى وصول مبيعات نايكي السنوية إلى أكثر من 50 مليار دولار في السنة المالية 2023 لأول مرة.

عمل إليوت هيل في شركة نايكي لمدة 32 عامًا وشغل مناصب قيادية عليا في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وكان مسؤولاً عن المساعدة في توسيع الأعمال إلى أكثر من 39 مليار دولار، ومع ذلك، تعرضت المبيعات منذ ذلك الحين لضغوط، وتراجعت المبيعات، حيث تبلغ مبيعات نايكي السنوية 48.87 مليار دولار في السنة المالية 2025.

تراجع الابتكار والجاذبية

كما أدى الافتقار إلى المنتجات المبتكرة والجذابة إلى تراجع الطلب على نايكي، وتعرضت المبيعات لضغوط وتراجع النمو هذا العام.

في العامين الماضيين، قلصت شركة نايكي شراكاتها مع تجار التجزئة ومضت قدماً في تنفيذ خطتها لزيادة المبيعات من خلال متاجرها ومواقعها الإلكترونية. لكن هذه المبيعات لم تحقق المطلوب، الأمر الذي وضع الشركة على مسار توفير 2 مليار دولار من التكاليف.

وكجزء من الخطة، قامت شركة نايكي حتى الآن بخفض الوظائف، وتقليص إمدادات الأحذية الكلاسيكية مثل Air Force 1، وحاولت تحسين سلسلة التوريد لتعزيز الهوامش.

وقال ديفيد شوارتز، المحلل الكبير في مورنينج ستار ريسيرش: "يبدو بوضوح أن نايكي أرادت إعادة شخص يتمتع بخبرة كبيرة" و"معرفة عميقة بشركة نايكي وقضاياها - على عكس جون دوناهو، الذي جاء بدون أي خبرة في الصناعة".

وأضاف شوارتز أن هيل سيضطر إلى "العمل على إصلاح بعض علاقات نايكي" مع شركاء التجزئة الذين يشترون أحذية نايكي بالجملة. وقال: "لقد فقدت نايكي بعض العملاء على مر السنين وسحبت بعض المنتجات، وهذا خلق بعض النوايا السيئة تجاه نايكي" بين تجار التجزئة للأحذية والملابس الرياضية.