إيلاف من موسكو: أشار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في منتدى "صنع في روسيا" إلى أن الصين والهند ومصر كانت الوجهات الرئيسية لتجارة روسيا الخارجية لهذا العام.

وقال رئيس الحكومة الروسية، في الجلسة العامة للمنتدى الاثنين، إن "الوجهات الرئيسية هي دول مثل الصين والهند ومصر، كما أن التجارة مع فيتنام تتعافى بوتيرة جيدة".

وأشار إلى ارتفاع صادرات المنتجات الروسية إلى الدول الصديقة بنحو الثلث على مدى 4 سنوات، لتصل الحصة في الأشهر السبعة الأولى من 2024 إلى 86% من إجمالي الصادرات الروسية.

وأفاد بأن روسيا تعمل على زيادة صادراتها من منتجات الهندسة الميكانيكية والمعادن والمواد الكيميائية والصيدلانية ومستحضرات التجميل.

كذلك لفت رئيس الوزراء الروسي إلى أن الحكومة الروسية تعد مشروعا وطنيا جديدا لدعم التجارة الخارجية، مشددا على أن الحكومة تدعم توسيع العلاقات بين المصنعين الروس والدول الصديقة.

وعن الآفاق الواعدة لمجموعة "بريكس"، قال ميشوستين إنه من المتوقع أن تمثل مجموعة "بريكس" بحلول العام 2028 نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بالمقابل سيتراجع أداء مجموعة السبع الكبار G7.

وتستضيف موسكو الاثنين فعاليات وأنشطة منتدى التصدير الرئيسي "صنع في روسيا" بمشاركة نخبة من الشركات الروسية.

ويعقد المنتدى بمبادرة وبدعم من مركز التصدير الروسي، وتنعقد فعاليات الحدث في مركز التجارة الدولي بالعاصمة موسكو.

وكما جرت العادة تعرض الشركات الروسية المشاركة في الحدث منتجات وحلول فريدة يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية أو لديها إمكانات تصدير عالية.