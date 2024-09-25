إيلاف من القاهرة: من أين وكيف حصلت مصر على 94 مليار دولار في آخر 6 أشهر؟ سؤال تطرحه الأوساط الاقتصادية العالمية، خاصة أن مصر كانت تعاني نقصاً حاداً في الدولار، وضعفاً شديداً في عملتها المحلية مقابل الدولار حتى ما قبل آذار (مارس) الماضي.

الخبير الاقتصادي المصري محمد فؤاد كشف عن إجمالي العملة الصعبة (الدولار) التي دخلت مصر خلال آخر 6 أشهر.

وقال فؤاد خلال لقاء مع برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس" المصرية الأربعاء، "منذ تحرير سعر الصرف في شهر آذار (مارس) الماضي، دخل مصر 94 مليار دولار من بينها 39 مليار دولار أموال ساخنة و24 مليار دولار المقابل النقدي لصفقة رأس الحكمة، إضافة إلى تحسن تدفقات المصريين في الخارج إلى 7 %".

وأضاف الخبير الاقتصادي أنه خلال تلك الفترة حصلت مصر على 1.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و3 ملايين دولار قروض أخرى، بالإضافة إلى الموارد الدولارية الطبيعية للدولة المصرية وتقدر بـ 20 مليار دولار من قناة السويس والسياحة والتصدير ليصبح الإجمالي 94 مليار دولار.

وكشف فؤاد عن سبب جذب مصر للأموال الساخنة والتي قدرت بـ 39 مليار دولار، موضحا أن أصحاب الأموال الساخنة كانوا يتوقعون تخفيض الفائدة في الفيدرالي الأمريكي ويرون أن في مصر فرصا استثمارية واعدة.

وأوضح أن تلك التدفقات زادت من صافي الأصول الأجنبية في البنوك 40 مليار دولار بالإضافة إلى 11 مليار دولار زيادة في الاحتياطي النقدي لأن الاحتياطي النقدي المصري كان 35.5 مليار دولار وأصبح 46.5 مليار دولار، كما صرفت الدولة 43 مليار دولار في الاستيراد وسداد الديون.

وأشار إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفائدة كان بمثابة فرحة عارمة لجميع الدول النامية لأنه تسييل نقدي ويفيدها في الحصول على قدر كبير من الأموال الساخنة.

وذكر أن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة يدفع الأموال الساخنة تجاه دول الشرق الأوسط، مشيرا إلى وجود خطة للدولة المصرية يتم التركيز فيها على جذب الأموال الساخنة.