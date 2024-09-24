إيلاف من الكويت: كشف مصدر حكومي بالكويت عن توجه لزيادة أسعار البنزين حسب سعر السوق العالمي قريباً، وأوضح المصدر لجريدة "القبس" الكويتية أن هذه الزيادة لن تشمل المواطنين وستكون على الوافدين فقط"، وستقر الحكومة دعماً مالياً للمواطنين نظير استهلاك الوقود لتجنيبهم تحمل أي زيادة في السعر.

وقال المصدر :"من غير المعقول أن يستفيد الوافدون والزائرون للبلاد من البنزين بأسعار منخفضة وهم ضعف عدد المواطنين".

وأشار إلى أن زيادة الأسعار وتحديد نسبتها قيد الدراسة حاليا، وستعرض على لجنة الشؤون الاقتصادية وسيتم اعتمادها قريباً.

وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء أن عدد سكان الكويت بصفة عامة وصل إلى 4.91 ملايين نسمة في بداية عام 2024، مسجلاً زيادة قدرها 119.7 ألف نسمة مقارنة بـ 4.79 ملايين نسمة في بداية عام 2023.

وشهدت أعداد المواطنين الكويتيين ارتفاعا بمقدار 28.7 ألف، ليصل العدد الإجمالي إلى 1.545 مليون نسمة في بداية 2024، مقابل 1.517 مليون نسمة في العام السابق.