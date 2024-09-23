إيلاف من برلين: تقف الحكومة الألمانية عاجزة عن انقاذ صناعة السيارات التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الألماني، بل إنها تمثل الجزء الأكبر من القوة الناعمة، والصورة الذهنية البراقبة لألمانيا حول العالم.

فقد دفعت التهديدات بخفض الوظائف وإغلاق المصانع في شركة فولكسفاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات وانخفاض الأرباح في أماكن أخرى من الصناعة وزير الاقتصاد الاتحادي روبرت هابيك إلى عقد محادثات أزمة يوم الاثنين، وفقاً لتقرير "بوليتيكو" عن أزمة صناعة السيارات الألمانية.

لكن الأوضاع المالية الفيدرالية المتوترة، والمعارك مع الصين بشأن الرسوم الجمركية على السيارات، واللوائح البيئية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، لا تترك لهابيك سوى القليل من الأدوات لمساعدة الصناعة التي تشكل العمود الفقري الاقتصادي للبلاد.

وفي مؤتمر عبر الفيديو من المقرر عقده بعد ظهر الاثنين، سيجتمع الوزير مع ممثلين من فولكس فاجن، وبي إم دبليو، ومرسيدس بنز، وكونتيننتال، ونقابة IG Metall القوية، واتحاد السيارات VDA، حسبما قال متحدث باسم الوزارة.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن خطة الإنقاذ التي تقودها برلين منخفضة.

وقال هابيك للصحفيين يوم الجمعة حيث قام بجولة في أحد مواقع إنتاج فولكس فاجن :"يتعين على فولكسفاجن نفسها التعامل مع جزء كبير من المهام. هذه هي وظيفة الشركة".

مرسيدس: تراجع مبيعات السيارات الفاخرة

وخفضت شركة مرسيدس بنز في وقت متأخر من يوم الخميس توقعاتها وحذرت من أنها لا تتوقع انتعاشا كبيرا في مبيعات السيارات الفاخرة في السوق الصينية الرئيسية. وخفضت بي إم دبليو توقعات أرباحها في وقت سابق من هذا الشهر.

ومع ذلك، ليس من الواضح ما الذي يمكن أن يقدمه هابيك للصناعة المتعثرة، والتي هي في منتصف عملية انتقال مكلفة للغاية إلى السيارات الكهربائية، ولكنها لا تزال تعتمد على مبيعات سيارات محرك الاحتراق المربحة للغاية.

حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية

وقد قدمت الحكومة بالفعل حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية باعتبارها سيارات للشركات. وقال هابيك إن برلين قادرة على إرسال "الإشارات السوقية الصحيحة" لتشجيع الإقبال على السيارات الكهربائية ــ التي انخفضت بنسبة 68% في آب (أغسطس)، كجزء من الركود المستمر الناجم عن إنهاء برلين للإعانات السخية في العام الماضي.

قائمة طويلة من المطالب

لا أحد يتوقع حدوث إنفاق نقدي كبير، وخاصة أن البلاد تحاول خفض الإنفاق لمنع الميزانية الفيدرالية من تسجيل عجز كبير. وهذا يستبعد العودة إلى ما يسمى "دعم التخلص من السيارات القديمة" ــ الذي بدأ العمل به في عام 2009 وحفز أكثر من عقد من النمو الاقتصادي.

في حين أن الصناعة لديها القليل من الأوهام بشأن الحكومة ذات الجيوب الفارغة، فإنها تريد من هابيك أن يتحرك.

مخاوف من غضب بكين

وقالت رئيسة رابطة ألمانيا الاتحادية هيلديجارد مولر لصحيفة بوليتيكو: "إن الفهم المشترك للوضع مهم للغاية"، داعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد "البيروقراطية المفرطة من بروكسل وبرلين ونقص الاستثمار في البنية التحتية للشحن والهيدروجين وفي شبكة الطاقة".

كما أن جهود الاتحاد الأوروبي لوقف موجة السيارات الكهربائية المصنعة في الصين من خلال فرض تعريفات جمركية جديدة تشكل هدفًا لصناعة السيارات الألمانية أيضًا. وفي حين تحظى هذه التدابير بدعم قوي من دول مثل فرنسا، فإن شركات صناعة السيارات الألمانية تتمتع منذ فترة طويلة بحضور كبير ومربح للغاية في الصين وهي تخشى إثارة غضب بكين.

وأطلقت الصناعة ناقوس الخطر منذ أسابيع، قائلة للحكومة إن خطط الاتحاد الأوروبي ستكلفها مليارات الدولارات.

وقالت مولر إن التعريفات الجمركية المفروضة على السيارات الكهربائية "لا ينبغي أن تدخل حيز التنفيذ"، وأضافت: "هذا ما نناضل من أجله مع الحكومة وفي أوروبا... هناك خطر كبير يتمثل في أن التعريفات الجمركية والتدابير المضادة المحتملة قد تسبب ضررًا أكبر من نفعها لصناعتنا".

ويأتي الضغط لوقف الرسوم الجمركية حتى من حزب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وهو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ.

15 مليار يورو غرامات

وقالت جوليا كلوكنر، المتحدثة باسم السياسة الاقتصادية للحزب الديمقراطي المسيحي في البوندستاغ، إن الرسوم الجمركية الوشيكة تعني أن "التبادل بين السياسة والأعمال في القمة ضروري للغاية".

ولكن هذا ليس المطلب الوحيد الموجه إلى بروكسل.

كما دعت كلوكنر المفوضية إلى التوقف عن فرض حدود جديدة للانبعاثات والتي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، والتي حذرت جماعات الضغط الأوروبية للسيارات من أنها قد تكلف الصناعة 15 مليار يورو في شكل غرامات، وقالت إنهم "يعرضون" الاقتصاد للخطر.