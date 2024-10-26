إيلاف من الرباط: يشهد المغرب طفرة صناعية جعلته يتصدر قائمة أكبر منتجي السيارات في إفريقيا، حيث ينتج كل دقيقة سيارة جديدة في مصانع البلاد.

ووفقا لما أعلنته الحكومة المغربية في تشرين الأول (أكتوبر) 2024، لم يكتف المغرب بكونه أكبر منتج للسيارات في القارة الإفريقية فحسب، بل حقق نجاحا ملحوظا في تصدير سياراته إلى الأسواق الأوروبية، ما يعزز مكانته في سلاسل التوريد العالمية، وفقاً لتقرير "العربية بيزنس".

في عام 2023، أنتج المغرب حوالي 570 ألف سيارة، بمعدل يقارب سيارة واحدة كل دقيقة، ليؤكد على كفاءة قطاعه الصناعي الذي يسهم بفعالية في الاقتصاد الوطني.

كما اتجه المغرب نحو تصنيع المركبات الصديقة للبيئة، حيث أعلن في تموز (يوليو) 2024 عن إنتاج أول سيارة "هجينة" تجمع بين محرك وقود تقليدي وآخر كهربائي، وهو ما يشير إلى حرص البلاد على مواكبة التوجهات العالمية نحو التقنيات المستدامة.

ولم تتوقف طموحات المغرب عند قطاع السيارات، فقد شهد قطاع الطيران أيضا ازدهارا ملحوظا، مع جذب أكثر من 140 شركة طيران عالمية لتأسيس أعمالها في البلاد، ما يعكس بيئة استثمارية جاذبة ومرنة.

تؤكد هذه الإنجازات أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانته كوجهة صناعية رائدة في القارة الإفريقية، ومساهم رئيسي في الاقتصاد العالمي من خلال تصدير منتجاته إلى العديد من الأسواق الدولية.