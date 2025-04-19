أعلنت السلطات المصرية اتخاذ إجراءات مشددة بلغت حد الإغلاق ضد مجموعة من المتاجر المتخصصة في بيع الأطعمة والحلويات، في إطار سلسلة "الإجراءات الرقابية" التي تهدف "لضمان مأمونية الغذاء وصحة المستهلك" وضبط المخالفات في العمل والتشغيل، وفق ما قالت السلطات.

وطالت الحملة محلات عدة، منها مطاعم شهيرة بالمأكولات مثل الأسماك واللحوم والدواجن، وأخرى بالحلويات، ويعد "بلبن" أحد أشهر محال الحلويات التي تعرضت للغلق، إذ لقي خبر إغلاقه تفاعلاً واسعاً في المنصات المصرية، بعدما أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بيانا قالت فيه إنها تلقت شكاوى من حالات "تسمم غذائي" بعد تناول أطعمة من عدة محال تقدم الطعام والحلويات، من ضمنها "بلبن" ومطاعم أخرى.

وأضافت: "قامت الفرق الرقابية خلال الأيام الماضية بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على المصانع ومحلات بيع وتداول المنتجات الغذائية التابعة لسلاسل (بلبن ، كرم الشام ، كنافة وبسبوسة ، وهمي ، عم شلتت) محل الشكاوى في مختلف محافظات الجمهورية."

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وتابع البيان أنه بعد سحب عينات بواسطة اللجان الرقابية من الخامات والمنتجات بالمصانع والفروع ووردت نتائج التحاليل، "تفيد بوجود بكتريا ممرضه في العديد من المنتجات الغذائية المعده للتداول هذه البكتيريا تُعتبر من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي، وتؤثر على الجهاز الهضمي بشكل أساسي."

بالإضافة إلى وجود "ألوان محظورة دوليا ، بينما تم تخزين البعض الآخر بطرق غير صحيحة ما قد يساعد على فساد المنتجات وتغيّر خصائصها و فسادها"، وفق بيان الهيئة.

وكانت إدارة بلبن أصدرت بياناً خلال الأسبوع الماضي تعقيباً على إغلاق بعض الفروع، قالت فيه إن القرار "يعود إلى أسباب إدارية وتنظيمية بحتة، ولا يرتبط بأي بلاغات طبية أو حالات تسمم"، كما أوضحت أنه "لم تصدر عن الجهات الرسمية أي تقارير طبية تثبت وجود تسمم غذائي"، لاحقاً أصدرت الشركة بياناً قالت فيه إنها تحاول تصويب الأوضاع و"البحث عن حلول مع الجهات الرسمية.. لكنها فشلت في فهم الأسباب أو آليات المعالجة".

BBC أصدرت "بلبن" بيانا رسميا على صفحتها على فيسبوك ناشدت خلاله الرئيس المصري للتدخل لحل أزمتها

تفجرت أزمة محلات "بلبن" بعد انتشار خبر عن حالات تسمم في محافظة الجيزة منذ عدة أيام، انتشرت بعدها مطالبات باتخاذ إجراءات ضد هذه المحال، أسوة بما حدث بفروع "بلبن" في السعودية مؤخراً، حيث أغلقت المملكة قبل أسابيع جميع فروع بلبن بعد شكاوى مواطنين سعوديين من حالات تسمم بسبب تناول حلويات، وفق تقارير إعلامية.

وعلق الصحفي السعودي عضوان الأحمد، على قرار السلطات المصرية الأخيرة، قائلاً إن قرار السعودية بإغلاق المحلات قوبل بانتقادات وهجوم بعدما تم اتهام السلطات باستهداف المنتجات المصرية، وهو يرى في قرار السلطات المصرية تطبيقاً للنظام.

استبقت السعودية مصر والمغرب بإغلاق فروع "بلبن" فكانت حملة مفتعلة لضرب العلاقات السعودية المصرية بأن ما حدث استهداف لكل ما هو مصري !



مصر أغلقت جميع الفروع أمس بسبب حالات تسمم.



والآن بدأ موسم الهجوم السنوي بسبب تطبيق النظام : #لا_حج_بلا_تصريح . pic.twitter.com/qX3WBh5snd — عضوان الأحمري (@Adhwan) April 18, 2025

وقالت محافظة الجيزة في بيان صدر عنها قبل أيام إن مديرية الصحة بالمحافظة تلقت بلاغا يفيد بتعرض ثلاثة مواطنين لأعراض صحية حادة شملت الغثيان والقيء وآلاماً في المعدة، عقب تناولهم حلويات من فرع "بلبن" بمنطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة، ما دفع لاتخاذ قرار بإغلاق عدد من الفروع في مناطق مختلفة بالمحافظة.

وأوضحت تقارير صادرة عن مديرية الشؤون الصحية وإدارة مراقبة الأغذية، أن الفرع تعمل "دون الحصول على تراخيص أو تصاريح قانونية"، ما استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة بحق المنشآت المخالفة، بما في ذلك قطع المرافق عنها.

وفي محافظة الغربية بوسط دلتا مصر، أصدر المحافظ قراراً بإغلاق خمسة فروع من محلات "بلبن" بالإضافة إلى عدد من المحال التابعة لها والمتخصصة في الحلويات مثل الكنافة والبسبوسة.

وبحسب المحافظ فقد استند القرار إلى تقارير رسمية أثبتت وجود مخالفات تمثل تهديداً مباشراً على صحة وسلامة المواطنين، من بينها الإخلال باشتراطات السلامة الغذائية والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

وأضاف المحافظ أن قرارات الإغلاق جاءت بعد معاينات دقيقة من فرق التفتيش، أثبتت وجود مخالفات واضحة، الأمر الذي استوجب التدخل الفوري لوقف النشاط لحين تصويب الأوضاع، وفق القرار.

واتخذت محافظة بورسيعد، شمالي مصر، قرارات مماثلة، وذلك بعد ثبوت تشغيل المحل دون الحصول على التراخيص الرسمية أو استيفاء المستندات المطلوبة، وفق بيان رسمي، وقال إن القرار يأتي في إطار تنفيذ خطة المحافظة لتقنين أوضاع المنشآت ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للمواطنين.

آلاف العاملين

وبعد أن أعلنت شركة "بلبن" عن توقف نشاطها بالكامل داخل مصر، قالت إن هذا القرار سيضر بأكثر من 25000 ألف عامل لديها.

وأوضحت الشركة أن قرار الإغلاق يشمل جميع الفروع البالغ عددها 110 فرع، إلى جانب المصانع والمنشآت التابعة لها.

ووجهت الشركة نداءً إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قالت فيه إن إغلاق كافة الفروع والمنشآت داخل الجمهورية أدى إلى "توقف تام لجميع العمليات، وغياب القدرة على الاستمرار أو الوفاء بالالتزامات التشغيلية."

وتفاعل عدد كبير من مستخدمي وسائل مع إغلاق محال المأكولات والحلويات في مصر، وقال أحد المستخدمين على منصة إكس: "أكثر من 25 الف عامل تم تسريحهم و بدون وظيفه في منازلهم بعد قرار إغلاق جميع محلات بلبن وتشميعها."

اكثر من 25 الف عامل تم تسريحهم و بدون وظيفه ف منازلهم بعد قرار إغلاق جميع محلات #بلبن وتشميعها

مش صعبان عليا قد الناس دي

كام موظف كانوا ف الفروع دي؟

كام بيت كان بيصرف من ورا الشغل ده؟

كام واحد عليه جمعيات ؟ عليه اقساط ؟ عليه التزمات ؟ داخل على جواز؟ فاتح بيت ؟ pic.twitter.com/lod3vUJ48u — مُحَمَّد / مقاطع قرآنية (@mhmd82217) April 18, 2025

بينما رد مستخدم أخر على فيسبوك بأن "الكثير من الناس أكثر من 25 ألف في بلبن بأضعاف توقفت أعمالها في أماكن أخرى بسبب بلبن، رغم أنها كانت تدفع كل الاستحقاقات وبتفيد اقتصاد البلد.."

في حين دافعت سناء، إحدى السيدات المعلقات على منصة إكس عن قرار الحكومة المصرية، حيث وجدت فيه أنه يأتي للحفاظ على سلامة وأمن الغذاء.

🚨اسباب غلق بلبن



⭕️طبعا أسطوانة و قطع عيش الناس الغلابة اشتغلت

عشان الدولة اخذت اجراء عشان تحافظ علي حياة الناس بعد ما ناس اتسممت



⭕️و لو كانت الدولة ما اخدتش اجراء كانوا نفس الناس بتوع قطع عيش الناس هيقولوا الدولة ولا بيفرق معاها حياة الناس و يقعدوا يهاجموا pic.twitter.com/AI4dQParIZ — Sana Mohamed 🇪🇬❤️ (@sANa4327194M0h) April 18, 2025

إلى جانب التعليقات التي تناولت قضية العاملين وسلامة الغذاء، ذهبت بعض التعليقات للسؤال عن مالك سلسلة فروع "بلبن"، مستندين إلى تقارير إعلامية تقول إن مالك المحلات هو شخص لا يحمل الجنسية المصرية، وتتبع له سلسلة مطاعم أخرى تم إغلاقها إلى جانب "بلبن"، في حين لم تصدر ردود أو تعليقات رسمية عن المحلات والمطاعم الأخرى التي ورد اسمها في بيان الهيئة القومية لسلامة الغذاء.