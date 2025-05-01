إيلاف من نيويورك: يبدو أن تجربة الاقتراب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب أخذت من أسهم ومكانة إيلون ماسك أكثر مما منحته، فقد تراجعت شعبيته بقوة في أميركا وخارجها، فضلاً عن انشغاله بمنصبه الحكومي، مما أدى إلى انخفاض سهم تيسلا بنسبة 3.38% واستياء بعض المستثمرين من تركيز إيلون ماسك على البيت الأبيض، مما جعل مجلس إدارة تيسلا يشرع في البحث بجدية عن خليفة له.

فقد تواصل أعضاء المجلس مع العديد من شركات البحث التنفيذي للعمل على وضع آلية رسمية لاختيار الرئيس التنفيذي القادم لتيسلا، وفقا لما نقلت "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطلعين على المناقشات.

ووفقا للأشخاص المطلعين، ضيّق مجلس الإدارة نطاق تركيزه ليقتصر على شركة بحث كبرى، فيما من غير الواضح ما إذا كان ماسك، وهو عضو في مجلس إدارة تيسلا، على علم بهذه الجهود، أو ما إذا كان تعهده بتخصيص المزيد من الوقت في تيسلا قد أثر على تخطيط الخلافة.

تدهور المبيعات وتراجع الأرباح

تصاعدت التوترات في الشركة، وتدهورت المبيعات والأرباح بسرعة حيث كان ماسك يقضي معظم وقته في واشنطن. في ذلك الوقت تقريبا، اجتمع مجلس إدارة تيسلا مع ماسك لإطلاعه على آخر المستجدات.

وأخبره أعضاء المجلس أنه بحاجة إلى تخصيص المزيد من الوقت لتيسلا، وفقًا لأشخاص مطلعين على الاجتماع. وكان عليه أن يعلن ذلك. فيما لم يُعارض ماسك ذلك.

وشهدت شركة تيسلا سلسلة خسائر متتالية منذ أن بدأ ماسك بتخصيص جزء كبير من وقته لمساعدة الرئيس ترامب على خفض الإنفاق الفيدرالي.

في الأسبوع الماضي، وبعد أن أعلنت الشركة انخفاض أرباحها في الربع الأول بنسبة 71%، أخبر ماسك المستثمرين أنه سيعود قريبًا إلى وظيفته في تيسلا. وخلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأربعاء، شكر ترامب ماسك على عمله الحكومي. وقال ترامب: "أنت تعلم أنك مدعو للبقاء طالما أردت. أعتقد أنه يريد العودة إلى منزله وسياراته".

نقطة تحول تاريخية لـ"تيسلا"

وأي تغيير في القيادة العليا سيُمثل نقطة تحول حاسمة في مسيرة تيسلا: فقد أدار ماسك شركة صناعة السيارات الكهربائية لما يقرب من 20 عامًا، على الرغم من تنحيه عن رئاسة مجلس الإدارة عام 2018.

وانخرط ماسك بعمق في جميع أعماله، حتى تلك التي يتولى فيها مسؤولون تنفيذيون آخرون الإدارة اليومية.

وكان مجلس إدارة تيسلا، المكون من ثمانية أعضاء، يتطلع إلى إضافة مدير مستقل، وفقًا لأشخاص مطلعين على العملية.

والتقى بعض المديرين، بمن فيهم جيه بي ستراوبل، المؤسس المشارك لشركة تيسلا، بكبار المستثمرين لطمأنتهم بأن الشركة في أيدٍ أمينة.