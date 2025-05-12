"نتلقى اتصالات هاتفية ورسائل نصية بلا انقطاع"، هكذا قالت ميشيل كانغ، مالكة نادي لندن سيتي ليونيس، وهي مبتسمة.

لقد مرّت 72 ساعة منذ أن تمكّن فريقها لندن سيتي ليونيسز (اللبؤات)، من التأهل إلى الدوري الممتاز لكرة القدم للسيدات.

ومن السهل أن نفهم لماذا أصبحت اللاعبات، اللائي كنّ قبل 18 شهراً يترددن في قبول فكرة الانضمام إلى هذا النادي، الآن متلهفاتٍ لكي يكنّ جزءاً من قصة على غرار قصص هوليوود.

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كانت ميشيل كانغ قد اشترت فريق ليونيسز في ديسمبر/كانون الأول 2023، حين كان على وشك الإفلاس. لكن بفضل استثمارها المالي الضخم ورؤيتها بعيدة المدى، حوّلت هذا الفريق، الذي كان يُعد فاشلاً في يوم من الأيام، إلى كيان ثمين.

وقالت لبي بي سي سبورت: "أبادر قبل أن تتاح الفرصة لأحد كي يعلّق، سواء ليقول إن ما أفعله جيداً، أو — كما يحدث غالباً — ليظن أنني فقدت صوابي. لم تكن هذه أول مرة يُقال فيها إنني مجنونة، لكنني رأيت الإمكانات الكامنة، ومع قليل من التركيز، لم أعد أنظر إلى الوراء".

وقد ضمن نادي لندن سيتي النقطة التي كان يحتاجها للفوز بلقب البطولة الإنجليزية -الدرجة الثانية- بعد تعادله المثير 2-2 مع منافسه على اللقب، برمنغهام، في ملعب سانت أندروز، أمام نحو 9 آلاف متفرج.

ولو كنت تشاهد المباراة عبر التلفزيون، فمن المؤكد أنّك كنت ستتساءل عن هوية تلك المرأة اللافتة التي كانت في قلب احتفالات الفريق.

ففي إطلالة أنيقة، ارتدت كانغ، البالغة من العمر 65 عاماً، معطفاً كريمياً ونظارة شمسية داكنة أصبحت بمثابة علامتها المميزة، وكانت محور الاهتمام في حفل تسليم الكأس، حيث رفعتها مع قائدة الفريق كوسوفاري أسلاني، بينما كانت اللافتات والمشروبات الغازية تتطاير حولهما.

وعادةً ما يحتفل مالكو الأندية بمثل هذه الإنجازات من مقاعد المدراء، إلا أن كانغ اختارت أن تكون في قلب الحدث.

وهذا الأسلوب يُجسّد نهجها في كل شيء — فهي تفعل الأمور بطريقتها الخاصة.

وقالت كانغ: "ها نحن ذا، لقد نجحنا. هذا دليل على أن كل شيء ممكن مع الاستثمار المناسب".

ويُعد نادي لندن سيتي جزءاً من إمبراطورية كرة القدم النسائية العالمية التي تبنيها سيدة الأعمال الأمريكية الثرية بسرعة لافتة، إذ تمتلك كانغ أيضاً فريق أولمبيك ليون الفائز بدوري أبطال أوروبا للسيدات ثماني مرات، وفريق واشنطن سبيريت في الولايات المتحدة.

وهدفها هو إثبات أن أندية كرة القدم النسائية يمكنها أن تحقق نجاحاً واستثمارات تجارية مستدامة، دون الاعتماد على أندية الرجال. وحتى الآن، لم ينجح أحد في إثبات خطأ رؤيتها.

Getty Images كانت كانغ وسط احتفالات فريق لندن سيتي ليونيس

ورغم أن الفوز بالبطولة يعد إنجازاً بارزاً، فإن بطولة الدوري الممتاز للسيدات ستكون بمثابة خطوة كبيرة للأمام بالنسبة لفريقها.

وتصر كانغ على أن هدفهم لا يقتصر على البقاء في الدوري الممتاز، بل يهدفون إلى النجاح.

ولهذا السبب، في الساعة التاسعة صباحاً، في اليوم التالي لاحتفالات الصعود، كان فريقها بما في ذلك المدير الفني جوسلين بريشور، الذي استقدمته من باريس سان جيرمان، والمدير الرياضي ماركيل زوبيزاريتا، الذي تم استقدامه من الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يخططون بالفعل للمنافسة في الدرجة الأولى.

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وتضيف كانغ قائلة: "كانت رؤيتنا منذ اليوم الأول، عندما بدأنا هذه الرحلة قبل عام، أن نبني على الأقل فريقاً جيداً/متوسط المستوى في دوري السوبر للسيدات، فلقد شهدنا صعود العديد من فرق الرجال والسيدات، ثم هبوطها في العام التالي، لذلك، سعينا لبناء فريق قادر على البقاء في الدوري الممتاز، وأن يكون منافساً قوياً، ووظفنا اللاعبين والمدربين لتحقيق ذلك".

وعندما سُئلت كانغ عن عدد اللاعبات اللواتي يخطط النادي للتعاقد معهن هذا الصيف، أجابت مازحة: "هذه قرارات تتجاوز صلاحياتي!"

وأضافت قائلة: "أشارك أحياناً في إقناع اللاعبات بالانضمام إلينا، لكن في النهاية، من نتعاقد معها أمر من اختصاص المدير الرياضي ومديرنا الفني، ولدي ثقة كاملة بهما".

ومع ذلك، لن يتفاجأ أحد برؤية مجموعة من النجمات الدوليات يصلن إلى مقر النادي في آيلسفورد بكينت، قبل بدء الموسم الجديد في سبتمبر/أيلول المقبل.

وكانت كانغ قد نجحت في إقناع الدوليتين السويديتين أسلاني وسوفيا جاكوبسون، وبطلة كأس العالم اليابانية ساكي كوماغاي، ولاعبة وسط برشلونة السابقة ماريا بيريز، بالانضمام إلى نادي لندن سيتي رغم وجوده في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وبالنسبة لأسلاني، التي لعبت لفترات في باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وريال مدريد خلال مسيرتها، فإن اللعب تحت قيادة سيدة كان أحد عوامل الجذب الكبيرة.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 35 عاماً، التي فازت ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات مع مانشستر سيتي في عام 2016: "للمرة الأولى، شعرت بأن لدينا امرأة تستثمر، ولا يقتصر فعلها على الكلام فقط، بل إنها في الواقع تمنحنا كل الموارد التي نحتاجها للنجاح".

وأضافت أسلاني قائلة:"علينا الاستثمار لنحقق النجاح، وهذا ما تؤمن به ميشيل، إنها امرأة قوية، لا تتكلم كثيراً، بل تفعل ما تشاء".

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لكن الأمر لا يقتصر على تشكيلة الفريق، حيث تنفق كانغ أموالها، لأنها ترى الصورة الأكبر لما يحتاجه الفريق الناجح.

ففي موقع التدريب بكوبداون بارك، من المقرر أن يكون هناك 7 ملاعب متوافقة مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاهزة لاستقبال اللاعبات هذا الصيف، وهناك خطط طموحة لبناء مجمع رياضي، على الرغم من أن تصريح التخطيط للمباني والمرافق المقترحة لم يُحصل عليه بعد.

وفي حديثها عن المقترحات، أضاف كانغ قائلة: "سيكون مركز التدريب على أحدث طراز، أفضل من العديد من مراكز التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز للرجال".

ويلعب النادي مبارياته على ملعب هايز لين، الذي يتقاسمه مع نادي بروملي للرجال في دوري الدرجة الثانية، لكن كانغ تقول إنهم يدرسون بناء ملعب مخصص لفريقها.

وكل هذا يشير إلى حقيقة أنها لن تكتفي بكونها فريقاً في منتصف جدول الدوري النسائي لفترة طويلة، وهذا هو الإعداد المناسب لفريق يتنافس في دوري أبطال أوروبا.

Getty Images عينت كانغ جوسلين بريشور الذي فاز بكأس فرنسا للسيدات مع باريس سان جيرمان

وُلدت كانغ في سيول عاصمة كوريا الجنوبية، ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة للدراسة وقد جنت ثروتها من قطاع الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، حيث قدرت مجلة فوربس ثروتها بـ 1.2 مليار دولار.

وبدأ شغفها بكرة القدم النسائية بعد أن دُعيت لحضور أول مباراة لها على الإطلاق لفريق واشنطن سبيريت عام 2021 حيث وقعت كانغ في غرام هذه الرياضة على الفور.

وتقول: "كان يوماً بارداً من شهر أبريل/ نيسان، وما زلت أتذكره بوضوح. لقد كنت في غاية الانبهار، وكأنني تحولت تماماً، فهناك شيء مميز في الوجود في أجواء الملعب مع اللاعبين، والروح التنافسية المتبادلة، إنه الأفضل على الإطلاق، وأعتقد أن هذا ما أثّر بي في النهاية".

وبحلول عام 2022، أصبحت كانغ المالكة الأكبر لشركة سبيريت. وبعد عام، أضافت لندن سيتي ليونيسز إلى محفظتها الاستثمارية قبل أن تشتري ليون في عام 2024.

وتقول: "إنه أمر ممتع للغاية، ليس لديّ أبناء، ولكن فجأةً أصبح لديّ ثلاثة فرق ولاعبات على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، وأحاول حضور المباريات وتشجيع اللاعبات، هذا هو الجزء الممتع حقاً في النهاية."

قد يكون الأمر ممتعاً، لكن نواديها ليست جمعيات خيرية، بل شركات.

وتقول كانغ: "رأيتُ إمكانياتٍ هائلةً في الوضع الراهن مقارنةً بما يُمكن أن يكون عليه الوضع، كنتُ أعتقد أن الفجوة هائلة، وقد فوجئتُ حقاً بأن أحداً لم يُدرك ذلك، ناهيك عن الاستثمار في سدِّ هذه الفجوة".

فكيف تتمكن لاعبات العاصمة الآن من التنافس في دوري ما، وإنشاء قاعدة جماهيرية تضم بالفعل أربعة أندية لندنية راسخة هي آرسنال وتشيلسي وتوتنهام ووست هام؟.

وقالت كانغ: "إن واشنطن سبيريت سيكون أول من يحقق الهدف لأنهم متقدمون بعامين أو ثلاثة أعوام وقد استثمرنا بكثافة في تطوير المشجعين والشراكة مع الشركات".

ويتم نسخ النماذج وأفضل الممارسات في كل من ليون ولندن، ويتعلم فريق سبيريت أيضاً مما فعله ليون، لذلك فإننا جميعاً نتعلم من بعضنا بعضاً.

وأوضحت قائلة: "في نادي لندن سيتي، كان تركيزنا حتى الآن على المنتج والجانب الرياضي، ولكننا سنستثمر بشكل كبير في تطوير المشجعين وبناء قاعدة جماهيرية كبيرة متفاعلة، لذلك سنسير على الطريق الصحيح، وسنتمكن بالتأكيد من إيجاد الاستدامة المالية على المدى الطويل حيث أنه لن ينجو أي شيء، لا فريق رياضي ولا عمل تجاري، في غياب الاستدامة".

وتندرج أندية كانغ الثلاثة تحت مظلة مشروعها "كينيسكا سبورتس إنترناشونال"، لكن الأمر لا يقتصر على الاستثمار في كرة القدم النسائية فحسب.

ففي أغسطس/آب من عام 2024، أعلنت شركة كينيسكا أنها ستنشئ صندوق استثمار عالمي بقيمة 50 مليون دولار للمساعدة في تحسين صحة وأداء الرياضيات النخبة.

وقالت كانغ إن هذا الأمر سيكون بمثابة "عصر جديد للإمكانات الرياضية النسائية وسيدفع نحو تغيير دائم".

وكان أحد أول المستفيدين من هذه المنحة هو فريق الرغبي الأمريكي السباعي الذي حصل على 4 ملايين دولار بعد فوزه بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس، ووصفت اللاعبة إيلونا ماهر هذه المنحة بأنها "مؤثرة حقاً".

وقال ماهر البالغ من العمر 28 عاماً: "لقد رأت قيمتنا، التي كنا نعلم بالفعل أننا نمتلكها، واستثمرت فيها وهذا يهيئنا للفوز في لوس أنجلوس 2028".

وتعهدت كانغ أيضاً بالتبرع بمبلغ 30 مليون دولار لاتحاد كرة القدم الأمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة، بهدف دعم كرة القدم النسائية في أمريكا.

وتقول إيما هايز، المديرة السابقة لفريق تشيلسي والمديرة الحالية لمنتخب الولايات المتحدة للسيدات، لبي بي سي سبورت: "إنها تضع أموالها في فمها".

ومضت قائلة دعوني أوضح هذا الأمر، إنها سيدة أعمال فطنة، وهي تعلم أن الرياضة النسائية من المجالات الرياضية التي تتمتع بفرصة التطور والازدهار.

ورغم أنها تصف نفسها بأنها سيدة أعمال ومستثمرة وفاعلة خير، إلا أن كانغ ربما تكون أيضاً القائدة الثورية التي سترفع كرة القدم النسائية إلى مستويات أعلى.