إيلاف من واشنطن: كشفت صحيفة "نيويورك بوست" عن وجود مفاوضات جارية بين سلطان بروناي حسن البلقيه وشركائه لشراء فندق "بيير" الفاخر في نيويورك، الذي يعد أبرز المعالم في المدينة منذ افتتاحه عام 1930.

ويشتهر الفندق الواقع في مبنى تاريخي مطل على سنترال بارك بإقامة العديد من المشاهير ورجال الأعمال، كما يضم شققا سكنية فاخرة تملكها شخصيات بارزة بينهم وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك.

ووفقا لمصادر مطلعة، يشارك السلطان، الذي يتولى أيضا منصب رئيس وزراء بروناي، في هذه الصفقة بالتعاون مع رجل الأعمال عصام خاشقجي، شقيق تاجر الأسلحة السعودي الراحل عدنان خاشقجي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام المستثمرين الأثرياء بامتلاك عقارات فاخرة في قلب نيويورك، حيث يقدر قيمة الفندق بنحو ملياري دولار.

ولا تزال التفاصيل النهائية للصفقة غير محسومة، إذ تشمل المفاوضات بيع 189 غرفة فندقية بالإضافة إلى المساحات التجارية والمطاعم، كما قد تمتد إلى الشقق السكنية الفاخرة التي يبلغ عددها 80 شقة.

وأكد مصدر مطلع أن السلطان يعد "من المنافسين الأقوياء"، لكن هناك أطرافا أخرى تتنافس على الصفقة.

يذكر أن الفندق يشغل موقعا استراتيجيا في الجادة الخامسة، ويتميز بتصميمه المعماري الفاخر المستوحى من الطراز الكلاسيكي.

وقد اشترى لوتنيك وزوجته أليسون أبرز شقة في المبنى، وهي بنتهاوس ثلاثي الطوابق، مقابل 44 مليون دولار عام 2017 بعد خصم كبير من سعرها الأصلي البالغ 125 مليون دولار.

وتشرف شركة "نيومارك جروب" العقارية، بقيادة الخبير دوغ هارمان، على عملية البيع، وهي نفس الشركة التي تولت مؤخرا بيع عقار مجاور بمبلغ 820 مليون دولار.

ومن المرجح أن تحدد هوية المالك الجديد مصير سكان الشقق، الذين قد يواجهون إخلاء مؤقتا في حال خضع المبنى لتجديدات شاملة، على غرار ما حدث مع فندق "والدورف أستوريا" الذي استغرق تجديده ثماني سنوات.

ويحظى فندق "بيير" بتاريخ حافل بإقامة نجوم العالم، منهم كوكو شانيل، صوفيا لورين، وأودري هيبورن، التي احتفلت فيه بفوزها بجائزة الأوسكار عام 1954.

كما شهد المبنى زفاف الممثلة إليزابيث تايلور على إيدي فيشر عام 1959. ويضم حاليا بين ملاك شققه عددا من الشخصيات البارزة مثل مصممة الأزياء توري بيرش ورجل الأعمال مايكل آيزنر.

وتأتي هذه الصفقة في إطار تحركات استثمارية واسعة في قطاع العقارات الفاخرة بنيويورك، رغم التحديات الاقتصادية الأخيرة. ولم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب سلطان بروناي أو شركائه حول التفاصيل النهائية للصفقة.