إيلاف من القاهرة: أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا ينص على زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، في خطوة جديدة ضمن جهود الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار، الذي أوضح أن الزيادة تطبَّق على المعاشات المُستحقة وفقًا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بالمعاشات والمكافآت الاستثنائية، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وبحسب القرار، فإن الزيادة ستكون بنسبة 15% من إجمالي المعاش المستحق وما أُضيف إليه من زيادات حتى 30 يونيو 2025، أو ما يُكمل الحد الأدنى للمعاش المقرر، أيهما أكبر، مع التأكيد على ألا تتجاوز الزيادة 15% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو.

كما نص القرار على أن الزيادة لا تشمل إعانة العجز المنصوص عليها في المادة 35 من قانون التأمينات، ولا المنح الاستثنائية الصادرة بموجب القانونين رقم 166 لسنة 2022 ورقم 172 لسنة 2023، إذ لا تُعتبر هذه المبالغ جزءًا من المعاش الأساسي الذي تُحتسب عليه الزيادة.

يُذكر أن هذه الزيادة تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا، خصوصًا مع ارتفاع معدلات التضخم وتأثيراته على مستويات الدخل والمعيشة.