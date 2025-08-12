إيلاف من الرباط: حققت صادرات الصناعة التقليدية المغربية، خلال الفترة ما بين يناير ويوليو 2025، أداءً استثنائياً، بتسجيل نمو بلغ 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتتجاوز قيمتها الإجمالية 737 مليون درهم (حوالي 73.7 مليون دولار).

وبرز شهر يوليو كعلامة فارقة في تصدير مواد الصناعة التقليدية المغربية، وفق ما سجله بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الثلاثاء، بعدما قفزت الصادرات خلال هذا الشهر إلى 34% مقارنة بشهر يوليو 2024، وهو ما يؤشر على دينامية القطاع واستجابته لمتغيرات السوق، وفق البيان.

مواد الصناعة التقليدية الأكثر طلبا

يتصدر الفخار ونسيج الزرابي والملابس التقليدية، إذ استحوذ الفخار والحجر المنقوش على ثلث الصادرات تقريباً بحصة 33%،محققا نمواً بنسبة 7%. وحافظت الزرابي على مركزها كثاني أكثر المنتجات تصديراً بحصة 18%، وهي النسبة نفسها التي حققتها الملابس التقليدية، التي تضاعفت صادراتها مقارنة بالسنة الماضية. وفي المرتبة الثالثة، جاءت المنتوجات النباتية وفئة “منتوجات متنوعة” بحصة 8% لكل منهما.

ترتيب المدن المصدرة

احتفظت مراكش (وسط المغرب) بموقعها الريادي كأكبر قطب للتصدير بحصة 42% من الإجمالي، ونمو سنوي بلغ 13%. وحلت الدار البيضاء ثانيةً بـ 32%، فيما خطفت فاس الأنظار بتحقيقها نمواً قياسياً بنسبة 47%، ما رفع حصتها إلى 16% (+4 نقاط). أما طنجة (شمال)، فحافظت على موقعها رابعةً بحصة 7%.

ويعكس هذا الأداء الإيجابي قدرة الصناعة التقليدية المغربية على تنويع أسواقها، ورفع تنافسيتها، رغم تقلبات الطلب العالمي. كما يبرز أهمية الابتكار والترويج في تعزيز الحضور الدولي لمنتجات تحمل بصمة ثقافية وتراثية فريدة.

وفيما يتعلق بالسوق العالمية، حافظت الولايات المتحدة على احتكارها لنصف الصادرات المغربية، معززة موقعها كأكبر مستورد، مستحوذة على 50% من إجمالي الصادرات، مع نمو بنسبة 32%.

بينما سجلت السوق التركية أكبر قفزة، إذ تضاعفت الواردات من الصناعة التقليدية المغربية نحوها بـ 53 مرة، لترتفع حصتها من 0.2% إلى 7%.

بالمقابل، تراجعت حصة السوق الأوروبية إلى 30%، في حين انخفضت حصة فرنسا بـ 5 نقاط إلى 11%، نتيجة تراجع الصادرات إليها بنسبة 26%.