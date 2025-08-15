إيلاف من بانغي: أشرف رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستان أرشانج تواديرا، أمس الخميس في بانغي، على وضع حجر الأساس لمشروع “حقل ساكاي للطاقة الشمسية” في الدائرة الثالثة لبلدية بيمبو، بحضور رئيس البرلمان ورئيس الوزراء وعدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في قطاع الطاقة.

وشهدت مراسم وضع حجر الأساس مشاركة وفد رفيع من شركة Global South Utilities Power الإماراتية، الممول الرئيسي للمشروع، إلى جانب شخصيات اقتصادية ودبلوماسية، ما يعكس أهمية الحدث على المستويين الوطني والدولي.

ويُعد المشروع، الذي تصل كلفته إلى نحو 90 مليون دولار، خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرات جمهورية أفريقيا الوسطى في مجال إنتاج الكهرباء، إذ يهدف إلى إضافة 60 ميغاوات من الطاقة النظيفة إلى الشبكة الوطنية، ما سيُحدث نقلة نوعية في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة في العاصمة والمناطق المحيطة بها.

ومن المقرر أن تكتمل أشغاله خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أشهر، ليصبح واحدًا من أكبر المشاريع الشمسية في البلاد.

ويأتي هذا الاستثمار في سياق سياسة حكومية واضحة لترسيخ الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الفجوة في إمدادات الكهرباء، حيث شهدت البلاد منذ عام 2016 قفزة في قدرتها الإنتاجية من 28 ميغاوات إلى أكثر من 100 ميغاوات بفضل مشاريع البنية التحتية الممولة من شركاء دوليين ومؤسسات مالية.

ومن المتوقع أن يسهم حقل "ساكاي" في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية، والحد من الانقطاعات المتكررة، وتوفير الكهرباء لآلاف الأسر، فضلاً عن دعم الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب الرئيس تواديرا عن تقديره العميق لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المتواصل لجمهورية أفريقيا الوسطى، مؤكداً أن هذا المشروع يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ويعكس ثقة الشركاء الإماراتيين في إمكانات الاستثمار داخل البلاد. وقال إن “الإمارات شريك استراتيجي وقف إلى جانبنا في مشاريع حيوية، واليوم تثبت مجدداً التزامها بمساندة جهودنا لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة أفضل لمواطنينا”.

من جانبه، أكد علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة Global South Utilities Power، أن إطلاق مشروع “حقل ساكاي" يمثل نموذجًا للتعاون الفعّال بين القطاع الخاص والشركاء الحكوميين في أفريقيا، مشيرًا إلى أن الشركة ملتزمة بتسخير خبراتها وتقنياتها الحديثة لضمان إنجاز المشروع في الآجال المحددة وبأعلى معايير الجودة. وأضاف الشمري أن هذا الاستثمار يأتي انسجامًا مع رؤية الإمارات لدعم التنمية في القارة الأفريقية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكداً أن الشركة ستعمل على تدريب وتأهيل الكفاءات المحلية لضمان استدامة تشغيل المشروع وتحقيق أقصى فائدة منه على المدى الطويل.

كما يُرتقب أن يوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال فترة البناء والتشغيل، وأن يفتح المجال أمام نقل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الطاقة الشمسية إلى الاطر المحلية.

وختم الرئيس تواديرا بالتشديد على أن هذا الإنجاز يمثل “خطوة كبيرة نحو مستقبل طاقي مستدام”، ودعا إلى مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتطوير قطاع الطاقة بما يخدم التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي في البلاد.