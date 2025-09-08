إيلاف من القاهرة: كشفت شركة إعمار مصر للتنمية عن تفاصيل مشروع مراسي البحر الاحمر الجديد، الذي يمثل أول توسع للشركة على سواحل البحر الأحمر، بعد النجاح الكبير لمشروعها الشهير "مراسي" في الساحل الشمالي.

ويأتي هذا المشروع الضخم ليعكس رؤية إعمار في تطوير مدن سياحية متكاملة، تجمع بين السكن الفاخر والخدمات المتنوعة والأنشطة الترفيهية العالمية، وفقاً لما أعلنه رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار مؤسس شركة "إعمار"، والذي قال :"مراسي البحر الأحمر، أناقة ورقي يتجاوزان كل ما رأيتموه من قبل".

سوما باي بالقرب من الغردقة

يقع مشروع مراسي البحر الاحمر في منطقة خليج سوما، بالقرب من مدينة الغردقة، وعلى مساحة إجمالية تبلغ 2400 فدان، وتم اختيار الموقع بعناية ليتوافق مع الشواطئ الطبيعية البكر للبحر الأحمر، مما يمنح المشروع ميزة فريدة من حيث الجمال الطبيعي والإطلالات البحرية الساحرة.

مراسي البحر الأحمر، أناقة ورقيّ يتجاوزان كل ما رأيتموه من قبل



Marassi Red Sea, elegance and sophistication that surpass everything you have ever seenhttps://t.co/XBobu2Svju pic.twitter.com/pAiK5mP0Kf — Mohamed Ali Alabbar محمد علي العبار (@mohamed_alabbar) September 7, 2025

20 مليار دولار

بحسب إفصاح إعمار في البورصة المصرية، يصل حجم الاستثمارات المخصصة لمشروع مراسي البحر الاحمر إلى 25 مليار دولار، ويُعد هذا الرقم أحد أكبر الاستثمارات العقارية في المنطقة، ما يعكس الثقة الكبيرة في إمكانات السوق السياحي والعقاري على ساحل البحر الأحمر.

يأتي مشروع مراسي البحر الاحمر نتيجة تعاون بين إعمار مصر للتنمية وشركة "سكاى تاور" للتطوير العقاري، بمشاركة شركة "جولدن كوست" للفنادق والقرى السياحية والمشروعات الترفيهية، ويهدف هذا التحالف إلى بناء مدينة سياحية متكاملة تشمل مختلف أوجه الحياة من سكن، سياحة، وترفيه.

12 فندقاً عالمياً

من أبرز ملامح مشروع مراسي البحر الاحمر هو احتضانه 12 فندقًا كمرحلة أولية، تتنوع بين فنادق فاخرة مباشرة على البحر وأخرى متوسطة أو عائلية، بما يضمن تنوع الخيارات أمام مختلف الفئات، ومن المتوقع أن تساهم هذه الفنادق في رفع الطاقة الاستيعابية السياحية بالمنطقة، ودعم مكانة مصر كمقصد عالمي على خريطة السياحة.

يتضمن مشروع مراسي البحر الاحمر مجموعة واسعة من الشواطئ المصممة وفق أحدث المعايير العالمية، إضافة إلى بحيرات ولاجونز سياحية تمنح تجربة استثنائية للزوار والمقيمين، كما يضم المشروع فيلات فاخرة ومساكن للواجهة البحرية، تتميز بشواطئ خاصة وإطلالات بانورامية خلابة على البحر الأحمر.