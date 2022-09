قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من الرياض: طرحت فرقة الروك السعودية الشبابية "Skeleton Crowd" ألبوم غنائي جديد بعنوان"MOLLY CRAPTON"، عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، و القناة الرسمية للفرقة بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ويتكون الألبوم الجديد من 10 أغاني تتمحور حول الصراعات الداخلية للشباب، ومحاولات التعامل والتعبير عنها بشفافية، بصورة مختلفة دون غرز سرد واحد بهدف خلق حوار مع المستمع.



و الألبوم بالكامل من كلمات و ألحان فارس الصبياني وعبدالملك زبيلة، أعضاء الفريق، حيث بدأ التحضير له منذ عام 2017، و طرح مجموعة من أغانيه على فترات وصولاً الى نهاية صيف عام ٢٠٢١ ليخرج بهذا الشكل النهائي.

يقول فارس الصبياني: " ان الهدف من طرح الألبوم كان تأليف مجموعة من الاغاني التي تصب في سرد قصصي واحد، و افضل وسيلة كان ممكن ان تقدم لنا هذا النوع هو جمع تلك الاغاني كلها في ألبوم غنائي واحد، مع ذلك كان يوجد تخوف من الفكرة، فقمنا بإجراء تجربة طرح أغاني منفردة على فترات ثم تم تجميعها لتشكيل تجربة استماعية موحدة.

وأضاف عبدالملك زبيلة: " اختيارنا للغة الإنجليزية لتكون لغة أغاني الألبوم كان أمر ضروري، لأن لغة الكتابة تأثر على اسلوب الرواية والتلقي، وفي حال كان تغيير اللغة يخدم الاغنية، فبالتأكيد كان لابد ان تكون الكتابة باللغة المناسبة.

الجدير بالذكر أن "Skeleton Crowd" هي فرقة روك بديل من جدة، السعودية وتتألف من فارس الصبياني وعبدالملك زبيلة، طرحت مجموعة كبيرة من الأغاني المنفردة قبل الالبوم، ومن ضمنها "To the Moon and Back" و "Pages for Sale"، كما كانت الفرقة ضمن مهرجان وصلة الموسيقي في الرياض، ولكن للاسف تم الغاءه بسبب احوال الجو، ولكن اجتمع الموسيقيين لتقديم ليلة موسيقية جميلة في "Syrup Lounge".