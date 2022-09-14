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إيلاف: تتخذ دار NEMOZENA للأزياء من دبي مقراً لها بينما ترجع جذورها إلى قلب إيطاليا، ومن أول رسم تخطيطي إلى آخر درزة، يتم تصميم الملابس وإنتاجها بالكامل هناك.

تأثرت مجموعة خريف وشتاء 2022 بشدة بلمسات الثمانينيات، وتم دمجها مع مراجع عتيقة، وتوازن بين الكاجوال والفاخرة بسهولة.

غنية بالملمس والتقطيع المتباين والأحجام والمطبوعات، انها قطع حيكت من مواد متباينة كالساتان، والجلد، والأورجانزا، وتصبح أكثر جذبًا للانتباه عند تنسيقها معًا.

