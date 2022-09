إيلاف: بعد شهر من حفل زفافهما الرومانسي في جورجيا، وبعد عودتهما من شهر العسل المثالي في إيطاليا، عاد بن أفليك وجنيفر لوبيز إلى العمل.

تقوم الممثلة والمغنية الاميركية حاليًا بتصوير فيلم الخيال العلمي المثير "أطلس" في لوس أنجلوس ، بينما ينهي افليك الفيلم الذي صوره مع صديقه مات ديمون ويختتم مشاركته في تكملة فيلم "Aquaman و The Flash".

وفوجئت لوبيز بالزيارة المفاجئة لزوجها بن أفليك وابنتها إيم في موقع التصوير. بمجرد رؤيتهم ، انتهزت JLo الفرصة لأخذ قسط من الراحة والاستمتاع ببعض الوقت العائلي.

مع صورة مختلفة تمامًا عما اعتدنا عليه ، ظهرت JLo في الصور بشعر بني متوسط ​​ومموج وأقصر من المعتاد ، وهي تمشي مع ابنتها إيم البالغة من العمر 14 عامًا.

ارتدت النجمة البالغة من العمر 53 عامًا ملابس غير رسمية من قميص أسود وسروال أسود ضيق ، بينما كان زوجها يرتدي ملابس بيضاء بالكامل ويتحدث على هاتفه المحمول عند وصوله إلى موقع التصوير.

تلعب لوبيز دور البطولة في فيلم Atlas ، وهو فيلم إثارة يخرجه براد بيتون لصالح Netflix. ولم يقتصر دورها فيه على التمثيل فحسب ، بل إنها ساهمت في إنتاجه أيضًا.

تدور أحداث الفيلم في المستقبل حول امرأة يجب أن تقاتل جنديًا بذكاء اصطناعي يعتقد أن الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب هي إنهاء الإنسانية. لكن ما لا يتوقعه هو مقابلة هذه المرأة التي ستفعل كل ما في وسعها لمنعه.

