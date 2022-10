قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

إيلاف: أُعلن يوم الجمعة أن الممثلة الأميركية أنجلينا جولي ستؤدي دور مغنية الأوبرا اليونانية الأميركية المولد ماريا كالاس في فيلم المخرج بابلو لارين القادم "ماريا".

سيعتمد الفيلم القادم على روايات حقيقية ويحكي "القصة الصاخبة والجميلة والمأساوية لحياة أعظم مغنية أوبرا في العالم ، في إستعادة وتخيل خلال أيامها الأخيرة في السبعينيات بباريس" ، وفقًا لبيان صحفي.

مؤلف الفيلم ستيفن نايت - الذي كتب فيلم سبنسر ، والذي لعبت دور البطولة فيه كريستين ستيوارت بدور الأميرة ديانا.

وقالت جولي ، التي تعمل حاليًا في مرحلة ما بعد الإنتاج لفيلمها الخامس كمخرجة ، بلا دم: "إنني أتحمل مسؤولية حياة ماريا وإرثها على محمل الجد. سأبذل قصارى جهدي لمواجهة التحدي".

وأضافت: "بابلو لارين هو مخرج لطالما أعجبت به. أن تُتاح لي الفرصة لسرد المزيد من قصة ماريا معه ، وبسيناريو لستيفن نايت ، هو حلم."

من جهته قال لارين: "كان الحصول على فرصة للجمع بين شغفي بالسينما والأوبرا عميقًا وشخصيًا، إنه حلم طال انتظاره".

وأكمل: "القيام بذلك مع أنجلينا ، فنانة شجاعة للغاية وفضولية ، هي فرصة رائعة. وهدية حقيقية."

توفيت كالاس ، وهي فنانة أوبرا يونانية أميركية غطى نطاقها الصوتي ثلاثة أوكتافات، في عام 1977 بنوبة قلبية عن عمر يناهز 53 عامًا أثناء وجودها في باريس ، وفقًا لصحيفة الغارديان.

حصل فيلم جاكي للمخرج لارين لعام 2016 ، الذي قامت ببطولته ناتالي بورتمان بدور جاكلين كينيدي أوناسيس ، على ترشيح نجمته لأفضل ممثلة أوسكار ، بينما تم ترشيح ستيوارت لنفس الجائزة في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام الماضي عن سبنسر.

ترتبط حياة كالاس بشكل ملحوظ بموضوع جاكي، حيث كان لمغنية الأوبرا علاقة بأرسطو أوناسيس، الذي تزوج كينيدي في أكتوبر 1968، بعد ما يقرب من خمس سنوات من اغتيال الرئيس جون كينيدي، وفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر.

تم اختيار النجمة السويدية نومي راباس بطلة فيلم "The Girl with the Dragon Tattoo" سابقًا للعب مغنية الأوبرا في عام 2015 في فيلم يسمى "كالاس" لنيكي كارو مخرج فيلم "Mulan".