إيلاف من الرباط: شرعت الدول المنظمة لبطولة كأس العالم 2030 في تدشين تعاون استراتيجي يهدف إلى تسهيل إدارة النزاعات القانونية بين مصالحها القضائية، ودعم الحكامة القانونية، لضمان نجاح هذا الحدث الرياضي الكبير.

في سياق ذلك ، وقّع المغرب والبرتغال، الجمعة، إعلان نوايا مشترك لتعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وذلك في إطار التحضير لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 التي ستحتضنها الدولتان إلى جانب إسبانيا.

وجرى التوقيع على الإعلان في العاصمة البرتغالية لشبونة، خلال لقاء جمع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بنظيرته البرتغالية ريتا ألركاو جوديس.



وزير العدل المغربي ونظيرته البرتغالية أثناء التوقيع على إعلان النوايا

ويهدف الإعلان إلى إرساء إطار قضائي حديث وفعّال يواكب التحديات التنظيمية لهذا الحدث الرياضي الضخم، من خلال رقمنة المساطر القضائية، وتسهيل الولوج إلى العدالة، وتعزيز كفاءة العاملين في قطاع العدالة عبر برامج تدريب متخصصة.

وأكد الوزيران، خلال اللقاء، على الدور المحوري للعدالة في إنجاح الفعاليات الرياضية الكبرى، مشيرين إلى أن القضاء الحديث يشكل دعامة أساسية لتحقيق الشفافية وضمان سير العمليات التنظيمية وفقاً للقوانين الدولية.

واتفق الطرفان، وفق بيان صادر عن وزارة العدل المغربية، على الالتزام بمضامين هذا الإعلان حتى اختتام فعاليات البطولة، مع التركيز على الشفافية، وسيادة القانون، والأمن القانوني لجميع الأطراف المشاركة. إذ يتضمن إعلان النوايا عدة محاور استراتيجية، في مقدمتها ضمان الولوج السريع والفعّال إلى العدالة لجميع الأطراف المرتبطة بتنظيم البطولة، وتطوير آليات بديلة لتسوية المنازعات. كما ركز "الإعلان" على تدريب مهنيي العدالة عبر برامج متخصصة تهدف إلى تعزيز قدراتهم في إدارة النزاعات العابرة للحدود، وحماية الحقوق، وضمان الأمن القانوني.

ولم يغفل اللقاء التطرق إلى الدور المشترك لإسبانيا، باعتبارها الشريك الثالث في تنظيم كأس العالم 2030، حيث ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون الثلاثي من خلال إبرام اتفاقيات مستقبلية تهدف إلى توحيد الجهود القضائية بين الدول المستضيفة، بما يعكس نموذجاً مبتكراً للتعاون الدولي في مجال العدالة.

وأفاد البيان أن "التنسيق القانوني بين الدول الثلاثة من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار القانوني وحل النزاعات المرتبطة بالبطولة بشكل فعّال وسريع، مما يرسخ مبدأ الحكامة الجيدة في إدارة الفعاليات العالمية"، مشددا على أهمية تحديث النظام القضائي ليكون قادراً على الاستجابة للتحديات المرتبطة بتنظيم كأس العالم.