عمّت الاحتفالات أرجاء الخرطوم بعد أن أعلن الجيش السوداني الجمعة كسر حصار كانت تفرضه قوات الدعم السريع على مقر قيادته العامة في العاصمة السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023.

وجاء في بيان للجيش "أكملت قواتنا اليوم المرحلة الثانية من عملياتها بالتحام قوات بحري وأم درمان مع قواتنا المرابضة في القيادة العامة"، فيما أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء الفرنسية أن "وصول القوات من بحري لفك الحصار عن القيادة تماماً وأعطاها حرية الحركة وإدخال الإمداد لها".

وأضاف الجيش أن "قواته تمكّنت من دحر هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر وطردهم من مصفاة الخرطوم للبترول بالجيلي والتصنيع الحربي". وكانت قوات الدعم السريع تسيطر على المصفاة منذ اندلاع الحرب.

وكانت قوات الدعم السريع نفت الجمعة في بيان تحقيق الجيش أي تقدم، واصفة المعلومات بأنها مجرد "رفع للروح المعنوية" لعناصره.

ولدى اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023، حاصرت قوات الدعم السريع كلاً من سلاح الإشارة في شمال الخرطوم والقيادة العامة للقوات المسلحة، في جنوب العاصمة.

وكان مصدر عسكري أفاد لوكالة فرانس برس بتقدّم الجيش نحو الخرطوم بحري شمال العاصمة بعد عمليات عسكرية استمرت أياماً وهدفت إلى إخراج قوات الدعم السريع من المواقع المحصنة في المدينة.

Reuters

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين على استعادة الجيش مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة والتي تعتبر موقعاً زراعياً حيوياً في وسط السودان، بعد أكثر من عام من سيطرة قوات الدعم السريع عليها.

وفك الحصار عن مقر قيادته العامة قد يشكّل أكبر انتصار للجيش منذ سيطرته قبل نحو عام على أم درمان الواقعة على الضفة الغربية للنيل.

وفي السياق، أعلن أيوب عثمان نهار، مستشار قائد قوات الدعم السريع، استقالته في مقطع مصوّر تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، معللاً قراره بما وصفه "انحراف قوات الدعم السريع عن أهدافها" و"استهدافها الممنهج للمدنيين العزل".



أيوب عثمان نهار يعلن استقالته كمستشار لقائد مليشيا الدعم السريع#طيبة #السودان pic.twitter.com/YcQHZ0KnwE — قناة طيبة الفضائية (@TaybaSD) January 24, 2025

اتهامات أمريكية للإمارات بمواصلة تسليح قوات الدعم السريع

اتهم عضوان ديمقراطيان في الكونغرس الأمريكي، الجمعة، دولة الإمارات بنقض تعهداتها ومواصلة تزويد قوات الدعم السريع السودانية بالأسلحة، رغم تأكيدات سابقة من البيت الأبيض بأنها لا تمدهم بالعتاد العسكري.

وكان المشرّعان، السيناتور كريس فان هولين والنائبة سارة جيكوبس، قد وافقا الشهر الماضي على صفقة أسلحة للإمارات بقيمة 1,2 مليار دولار، بعد أن تعهدت الإمارات بعدم تسليح قوات الدعم السريع التي تُتهم بارتكاب إبادة جماعية في دارفور.

ومع ذلك، أشار المشرّعان إلى محادثات مع إدارة بايدن قبل مغادرتها الأسبوع الماضي، التي كشفت أن الإمارات استمرت في دعم هذه القوات بالأسلحة، مخالفين بذلك الضمانات المقدمة.

وقال فان هولين في بيان إن "الإمارات تواصل تزويد قوات الدعم السريع القاتلة بالأسلحة"، وأكد على "ضرورة عدم بيع الأسلحة لدول تدعم هذه القوات المتورطة في إبادة جماعية".

من جانبها، تعهدت جيكوبس بالسعي لمنع أي مبيعات أسلحة هجومية للإمارات في المستقبل.

ونفت الإمارات العربية المتحدة مراراً وتكراراً تسليح قوات الدعم السريع على الرغم من الانتقادات الدولية ونتائج خبراء الأمم المتحدة التي تفيد بأن المزاعم كانت ذات مصداقية.

جنوب السودان يتراجع عن حجب فيسبوك وتيك توك

EPA

أعلنت سلطات جنوب السودان الجمعة تراجعها عن قرار حجب منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتيك توك، بعد تعرضها لضغوط شعبية كبيرة واحتجاجات عنيفة في العاصمة جوبا.

كان القرار قد صدر في وقت سابق لمزودي خدمات الإنترنت في البلاد، ويقضي بحجب منصات التواصل الاجتماعي بعد احتجاجات اندلعت في جوبا في 15 يناير/كانون الأول أسفرت عن مقتل 29 شخصاً في مدينة ود مدني جنوب السودان، حيث تدور حرب عنيفة.

وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال نهب للمحلات التجارية التي يملكها مواطنون جنوب السودان، وانتشر "العنف" في أنحاء البلاد في اليوم التالي.

وفي بيان للمدير العام للهيئة الوطنية للاتصالات، نابليون أدوك غاي، أكد أن الهدف من القرار كان محاربة توزيع "فيديوهات مضرّة"، لكنه أوضح أن القرار لم يكن يهدف إلى حجب وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كامل.

وأضاف غاي أن الحكومة أخذت في اعتبارها قلق المواطنين والمنظمات الحقوقية، خاصة بعد ردود الفعل السلبية على القرار.

ويشهد السودان منذ أبريل/نيسان 2023 نزاعاً دامياً بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب بـ "حميدتي".

وفي ولاية الخرطوم قُتل 26 ألف شخص بين أبريل/نيسان 2023 ويونيو/حزيران 2024، وفقا لتقرير صادر عن كلية لندن للصحة والطب الاستوائي. كما أفرغت أحياء بأكملها من السكان واستولى عليها مقاتلون مع فرار 3,6 ملايين شخص من العاصمة، وفقاً لأرقام الأمم المتحدة.

وأدت الحرب إلى مقتل عشرات آلاف السودانيين وتشريد 12 مليون شخص، وتسببت بـ "أكبر أزمة إنسانية" في العالم، بحسب لجنة الإنقاذ الدولية (آي أر سي).