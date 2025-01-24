اندلعت الخميس خمسة حرائق جديدة في جنوب كاليفورنيا قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للولاية.

واشتعلت الحرائق - التي أطلق عليها اسم لاغونا وسيبولفيدا وغيبل وغيلمان وبوردر 2 - يوم الخميس في مقاطعات لوس أنجلوس وسان دييغو وفينتورا وريفرسايد.

وفي الوقت نفسه، تمكن رجال الإطفاء من إحراز تقدم في السيطرة على حريق هيوز الذي بلغت مساحته 10 آلاف فدان في لوس أنجلوس، واحتواء ما نسبته 36 في المئة منه منذ اندلاعه يوم الأربعاء.

وتسببت الحرائق في الكثير من الدمار في الولاية الأمريكية على مدى الأسابيع القليلة الماضية، إذ التهمت حرائق باليساديس وإيتون أكثر من 37 ألف فدان وأسفرت عن مقتل 28 شخصا على الأقل.

وفيما يلي بعض التفاصيل حول أحدث الحرائق، استنادا إلى تحديثات إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا:

امتد حريق بوردر 2 (Border 2) في سان دييغو على مساحة 800 فدان. ولا تزال أوامر الإخلاء سارية حتى الآن.

وغطى حريق لاغونا في فينتورا 94 فدانا وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على 70 في المئة منه.

امتد حريق سيبولفيدا في لوس أنجلوس على مساحة 45 فدانا، وتمكنت إدارة الإطفاء من احتوائه بنسبة 60 في المئة. وفي تحديث لها نُشر على منصة X، قالت إدارة الإطفاء في لوس أنجلوس إنها أوقفت انتشار الحريق ورفعت أوامر الإخلاء.

غطى حريق غيبل مند اندلاعه في مقاطعة ريفرسايد، 15 فدانا. وتمكنت فرق الإطفاء من منع تقدم الحريق وتوسع رقعته.

كما غطي حريق أطلق عليه اسم غيلمان في سان دييغو فدانين من الغابات، لكن فرق الإطفار تمكنت من وقف تقدم الحريق.

ومن المقرر أن يزور ترامب لوس أنجلوس اليوم الجمعة للتعرف على أضرار حرائق الغابات.

وانتقد الرئيس المنتخب حديثا استجابة السلطات المحلية للحرائق وهدد بحجب المساعدة الفيدرالية إذا فشلت كاليفورنيا في تغيير الطريقة التي تدير بها إمدادات المياه.

كما انتقد حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، وزعم مرارا وتكرارا أن الولاية لديها مشاكل في المياه لأنها حولت الإمدادات لإنقاذ سمكة صغيرة تسمى سميلت.

وعندما سألته وسائل الإعلام الأمريكية عما إذا كان سيقطع التمويل عن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية (FEMA)، قال ترامب: "قد أضطر إلى القيام بذلك. أحيانا هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله. كاليفورنيا مثال رائع على ذلك.

وأضاف "إذا قمت باستطلاع رأي الناس بالفعل، فإنهم لا يريدون التركيز على بناء ملاذات آمنة، لكن غافين نيوسوم يريد ذلك. "وهؤلاء الساسة اليساريون المتطرفون يفعلون ذلك."

من جهته قال براين رايس، رئيس جهاز رجال الإطفاء المحترفين في كاليفورنيا، لبي بي سي إنه يأمل ألا يحرم ترامب الولاية من المساعدة الفيدرالية.

وأضاف "إن أهم تركيز لدينا هو إدخال المساعدات الفيدرالية إلى كاليفورنيا، إلى هذه المجتمعات حيث فقد الناس حياتهم ومنازلهم".

وأوضح براين "لم يعرف في تاريخ هذا البلد، أنه تم ربط منح المساعدات الفيدرالية للكوارث بـ"إذا فعلت هذا، فستحصل على ذلك. هذه هي المناقشة الجارية حاليا"، وهذا لم يحدث أبدا من قبل."

وأجبر حريق هيوز - ثالث أكبر حرائق الولاية بعد حرائق باليساديس وإيتون - عشرات الآلاف من الناس على الإخلاء منذ اندلاعه يوم الأربعاء.

ووفقا لإدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا، تمكن الطاقم من إحراز تقدم في احتواء الحريق سريع الحركة يوم الخميس.

واليوم تم وضع لوس أنجلوس تحت منطقة خطر الحرائق المرتفعة مع ارتفاع معدل هبوب الرياح قوية، وفقا لإدارة الطقس والأحوال الجوية التابعة لبي بي سي.

ومن المتوقع هطول أمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع في المقاطعة، بالإضافة إلى تساقط الثلوج في جبال جنوب كاليفورنيا.