إيلاف من الضفة: تسلّم حركة حماس، الجمعة، لائحة بأسماء أربعة محتجزين إسرائيليين سيفرج عنهم، السبت، ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع إسرائيل، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفاد مسؤول كبير في الحركة الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم الموجود لـ"فرانس برس" من الدوحة عبر الهاتف: "اليوم، ستسلم حماس أسماء الأسرى الأربعة ضمن الدفعة الثانية لتبادل" المحتجزين الإسرائيليين بمعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم يعتقدون أن حركة حماس ستلتزم بصفقة التبادل، وستفرج عن المحتجزين الأربعة، يوم السبت، وفقا لما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست"، مساء الأربعاء.

وأوضح المسؤولون أنه من المتوقع أن تقدم حماس قائمة كاملة بأسماء المحتجزين المتبقين الذين سيتم الإفراج عنهم خلال المرحلة التي تستمر 42 يوما، إلى جانب تفاصيل حول حالتهم الطبية.

وكانت حماس قد وافقت في الاتفاق الذي تم توقيعه قبل أسبوع على تسليم هذه القائمة في اليوم السابع من وقف إطلاق النار.