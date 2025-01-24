إيلاف من تل أبيب: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن إيلون ماسك يتعرض "لتشويه زائف" وسط عاصفة من الإدانة الدولية بسبب حركة قام بها أغنى رجل في العالم.

وقام ماسك بتحريك ذراعه اليمنى نحو صدره ثم مدها باتجاه الجمهور في تجمع بعد أداء الرئيس دونالد ترامب اليمين يوم الاثنين، مما أثار التدقيق، حيث تشبه الحركة التحية النازية أو الرومانية التي استخدمها قادة الفاشية في ألمانيا وإيطاليا.

ماسك بدوره رد على الانتقادات، حيث كتب على منصة "إكس" أن "هجوم ’الجميع هتلر‘ أصبح مملاً للغاية".

وسط الجدل المستمر، دافع نتانياهو عن حليف ترامب الأساسي. وقال الخميس على منصة "إكس": "إيلون صديق عظيم لإسرائيل. لقد زار إسرائيل بعد مذبحة 7 أكتوبر، حيث ارتكب إرهابيو حماس أسوأ فظائع ضد الشعب اليهودي منذ الهولوكوست. ومنذ ذلك الحين، دعم مراراً وتكراراً وبقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهابيين والأنظمة الإبادية التي تسعى إلى القضاء على الدولة اليهودية الوحيدة".

وأعاد ماسك نشر رد نتانياهو مع تعليق "شكراً".

كما دافع عن ماسك الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، والذي يصف نفسه بأنه "رأسمالي أناركي".

ومتحدثاً في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، يوم الخميس، قال ميلي، الذي حضر أيضاً تنصيب ترامب، إن "صديقي العزيز ماسك" قد تم "تشويهه بشكل غير عادل بسبب حركة بريئة تعكس فقط حماسه وامتنانه للناس".

رابطة مكافحة التشهير وصفت الحركة بأنها "إيماءة محرجة في لحظة حماس". ومع ذلك، تم تبنيها أيضاً من قبل العديد من المتطرفين اليمينيين.