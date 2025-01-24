إيلاف من الرباط: قام ملك إسبانيا فيليب السادس وقرينته الملكة ليتيزيا، الأربعاء، بزيارة رواق المملكة المغربية في المعرض الدولي للسياحة (فيتور 2025).

وكان في استقبال ملكي إسبانيا، سفيرة المغرب في مدريد، كريمة بنيعيش، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، أشرف فايدة، ورئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن طاهر.

ويقترح المكتب الوطني المغربي للسياحة عرضا سياحيا مميزا خلال الدورة الخامسة والأربعين لمعرض السياحة الدولي “فيتور”، الذي ستتواصل فعالياته حتى 26 يناير في معرض مدريد.

ويقيم المكتب الوطني المغربي للسياحة رواقا على مساحة 700 متر مربع، تنشطه فرق من المكتب والمراكز السياحية الجهوية وجهات مختلفة من المملكة ومهنيي القطاع للترويج للوجهة المغربية.

ومع ما يقرب من 3.5 مليون سائح، تمثل السوق الإيبيرية التي تتمتع بإمكانات كبيرة للتطور في جميع القطاعات، أولوية استراتيجية للغاية بالنسبة للمغرب.

ويُعد معرض “فيتور-2025″، وهو منتدى لا غنى عنه للأعمال والابتكار في صناعة السياحة العالمية، مناسبة لتسليط الضوء على الأداء الاستثنائي للقطاع في عام 2024 وتوقعاته الواعدة لهذه السنة.