إيلاف من لندن: اختارت إسرئيل أحدى الناجيات من هجوم حماس في السابع من أكتوبر لتمثيلها في مسابقة الأغنية الأوروبية.

وكانت يوفال رافائيل حاضرة في مهرجان (نوفا) للموسيقى عندما قادت حماس هجوماً عبر الحدود من غزة إلى جنوب إسرائيل، حيث قتل المئات واختطف العديد في الحدث.

وكانت المغنية الهاوية يوفال هناك مع أصدقائها، وأبلغت الكنيست الإسرائيلي في وقت لاحق أنها اختبأت تحت الجثث لمدة ثماني ساعات. وأضافت: "سأتعامل مع هذا الأمر لبقية حياتي".

وفازت رافائيل، 24 عامًا، بمسابقة الواقع "هاكوشاف هابا" (النجم الصاعد) ليلة الأربعاء، وحصلت على أعلى الأصوات من الحكام والجمهور، وستتنافس في مسابقة الأغنية في بازل، سويسرا، في مايو/أيار هذا العام.

ومن المقرر أن يتم اختيار الأغنية التي ستغنيها في مارس/آذار من قبل لجنة شكلتها هيئة الإذاعة العامة (كان).

خلال نهائي المسابقة على محطة كيشيت 12، غنت رافائيل، صاحبة الصوت القوي، نسخة بالاد من أغنية "الملكة الراقصة" لفرقة آبا، وأهدتها إلى "جميع الملائكة" الذين قُتلوا في المهرجان.

وبعد الفوز، قالت: "لا أستطيع أن أشرح مدى حماسي واستعدادي. شكرا لمنحي هذا الشرف الكبير والثقة بي لتمثيل بلدي على مسرح يوروفيجن الكبير في سويسرا".

وفي الأشهر التي تلت هجوم عام 2023، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، قتلت إسرائيل أكثر من 45 ألف شخص في غزة، وفقًا لوزارة الصحة التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين.

ويقال إن حوالي 90٪ من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون شخص نزحوا.

وفي الأوان الأخير، تم الاتفاق على وقف إطلاق النار للصراع في غزة، وسيشهد عودة الرهائن والسجناء.

وطغت الحرب في غزة على مسابقة يوروفيجن العام الماضي، مع مظاهرات كبيرة احتجاجًا على مشاركة إسرائيل، وتم إبقاء ممثل البلاد تحت حراسة أمنية مشددة طوال الوقت.