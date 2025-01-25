إيلاف من الضفة: أفادت مصادر، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي تسلم المحتجزات الـ 4 .

وتم اقتياد الأربع إلى منصة في مدينة غزة وسط حشد كبير من الفلسطينيين في وجود العشرات من مسلحي حماس.

ولوحن بأيديهن وابتسمن قبل التوجه إلى سيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي ستسلمهن إلى القوات الإسرائيلية .

ونشرت حماس قائمة بأسماء 200 أسير ستفرج عنهم إسرائيل، لافتة إلى أن 70 من الأسرى المفرج عنهم اليوم سيبعدون خارج غزة والضفة.

وقالت مصادر، في وقت سابق اليوم السبت، إن الصليب الأحمر تلقى إخطارا لدخول غزة وتسلم المحتجزات الإسرائيليات الـ 4، وإن مروحيتين هبطتا في معسكر رعيم، تمهيدا لنقلهن، فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن مركبات الصليب الأحمر تتوجه لمعبر كرم أبو سالم لتسلم أسرى فلسطينيين.

وتفرج حركة حماس، السبت، عن أربع مجندات إسرائيليات ضمن الدفعة الثانية من صفقة التبادل مع إسرائيل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، على أن تطلق إسرائيل في المقابل سراح معتقلين فلسطينيين.

والجمعة نشرت حماس أسماء المحتجزات الإسرائيليات الأربع اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و20 عاما وتُنتظَر عودتهن إلى ديارهن. بدوره، نشر منتدى عائلات المحتجزين الإسرائيليين أسماء المجندات الإسرائيليات الأربع المقرر الإفراج عنهن، السبت.

وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين ناتنياهو، من جهته تسلّمه عبر المفاوضين "لائحة بأسماء المحتجزات".

4 مجندات إسرائيليات

ورحب المنتدى في بيان بـ"الإفراج المنتظر عن دانييل جلبوع وكارينا أرئيف وليري ألباغ ونعمة ليفي بعد 477 يوما من الاحتجاز".

وهؤلاء المجندات كن يؤدين خدمتهن العسكرية عندما تم اختطافهن في 7 أكتوبر 2023 خلال الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل.

ولم يتم الكشف عن عدد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم في عملية التبادل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري في غزة. وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن بعضهم سيعاد إلى قطاع غزة والبعض الآخر إلى الضفة الغربية المحتلة.

33 محتجزا مقابل 1900 معتقل

وفي وقت سابق، أفاد مصدر فلسطيني مقرّب من حماس بأنّ "كتائب القسام وفصائل المقاومة سوف تُطلق سراح الأربع يوم السبت.. وسيتم إبلاغ الصليب الأحمر بالموعد المحدد والمكان الذي سيتم فيه تسليمه الأسيرات الأربع وفق الآلية المتفق عليها"، بحسب تعبيره.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة المكونة من ثلاث مراحل، ستة أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت حماس عن ثلاث محتجزات في مقابل 90 معتقلا فلسطينيا في سجون إسرائيل. وبموجب المرحلة الأولى يكون قد بلغ 26 العدد المتبقي للمحتجزين في غزة الذين يفترض الإفراج عنهم. وكانت قد سُلّمت قائمة بأسماء المحتجزين الإسرائيليين إنما من دون تحديد أي جدول زمني للإفراج عنهم.

وأسفر الهجوم الذي نفذته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر 2023، عن مقتل 1210 أشخاص على الجانب الإسرائيلي، وفقا لتعداد يستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية. وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا ما زال 91 منهم محتجزين في قطاع غزة، أعلن الجيش مقتل أو وفاة 34 منهم.

وأعلنت حماس مقتل آخرين، ولكن لم يصدر أي تأكيد إسرائيلي ولم يتمّ تقديم دليل على ذلك.