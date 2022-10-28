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Reuters مجموعة من السيدات يتابعن ظاهرة الكسوف التي حدثت في مصر الثلاثاء (25 أكتوبر-تشرين الثاني) حين مر القمر بين الشمس والأرض AFP زحام في الأسواق المحيطة بميدان العتبة وسط العاصمة المصرية صباح الأثنين Getty Images موسم الزيتون في تونس، بحسب شركة ستاتيستا فإن الزيتون وزيت الزيتون من أشهر صادرات تونس AFP وسط الجفاف في كينيا، تشتري مجموعة من نساء الماساي الشعير لماشيتهن في بلدة إلبيسيل. وبعد جفاف وغياب الأمطار في سلسلة من مواسم الأمطار في البلاد، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن ملايين الأشخاص في شرق إفريقيا معرضون لخطر المجاعة. AFP تم تصوير مزارع شاي بالقرب من مدينة موسيريتا في كينيا، والحكومة الكينية تشجع معالجة أوراق الشاي محليا بدلا من تصدير الأعشاب النيئة، حتى تتمكن البلاد من زيادة أرباحها، بحسب وكالة فرانس برس. Getty Images لاجئون كونغوليون يفرون من القتال بين متمردي حركة 23 مارس والجيش يوم الأربعاء. وتتهم الحكومة الكونغولية رواندا المجاورة بدعم حركة 23 مارس، لكن كيغالي نفت ذلك. AFP سيدات سعيدات وهن على متن عربة "توكتوك" في أثيوبيا AFP في الوقت ذاته، تحضر هذه المجموعة من النساء للتظاهر دعما للجيش الإثيوبي في نفس الأسبوع الذي تحاول فيه الأطراف المتحاربة التوصل إلى اتفاق سلام بشأن النزاع في تيغراي. AFP عارضة أزياء تتحضر لالتقاط صور خلال أسبوع الموضة في العاصمة الغانية أكرا Reuters هناك المزيد من الموضة في أماكن أخرى، حيث تبتسم العارضات خلف الكواليس في أسبوع الموضة في جنوب إفريقيا. Getty Images روح الصداقة والتضامن بين لاعبات منتخب نيجيريا للسيدات تحت 17 عاما اللائي يشاركن في كأس العالم في الهند، الفريق النيجيري واجه فريق كولومبيا في نصف النهائي وخسر بركلات الترجيح Reuters وفي نيجيريا أيضا، خاض هؤلاء الرجال في المياه يوم السبت بعد فيضانات أودت بحياة أكثر من 600 شخص ووصفت بأنها كارثة "ساحقة". AFP المصور الفوتوغرافي JR يشارك في معرض فني عند سفح أهرامات الجيزة ويعرض أعماله المعنونة بـ"داخل وخارج الجيزة"