متابعة الكسوف في مصر
Reuters
مجموعة من السيدات يتابعن ظاهرة الكسوف التي حدثت في مصر الثلاثاء (25 أكتوبر-تشرين الثاني) حين مر القمر بين الشمس والأرض
ميدان الغتبة وسط القاهرة
AFP
زحام في الأسواق المحيطة بميدان العتبة وسط العاصمة المصرية صباح الأثنين
الزيتون في تونس
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موسم الزيتون في تونس، بحسب شركة ستاتيستا فإن الزيتون وزيت الزيتون من أشهر صادرات تونس
شراء شعير للماشية
AFP
وسط الجفاف في كينيا، تشتري مجموعة من نساء الماساي الشعير لماشيتهن في بلدة إلبيسيل. وبعد جفاف وغياب الأمطار في سلسلة من مواسم الأمطار في البلاد، حذر برنامج الأغذية العالمي من أن ملايين الأشخاص في شرق إفريقيا معرضون لخطر المجاعة.
مزارع الشاي
AFP
تم تصوير مزارع شاي بالقرب من مدينة موسيريتا في كينيا، والحكومة الكينية تشجع معالجة أوراق الشاي محليا بدلا من تصدير الأعشاب النيئة، حتى تتمكن البلاد من زيادة أرباحها، بحسب وكالة فرانس برس.
فرار لاجئين من الكونغو
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لاجئون كونغوليون يفرون من القتال بين متمردي حركة 23 مارس والجيش يوم الأربعاء. وتتهم الحكومة الكونغولية رواندا المجاورة بدعم حركة 23 مارس، لكن كيغالي نفت ذلك.
التوكتوك في إثيوبيا
AFP
سيدات سعيدات وهن على متن عربة "توكتوك" في أثيوبيا
مظاهرة دعم للجيش الإثيوبي
AFP
في الوقت ذاته، تحضر هذه المجموعة من النساء للتظاهر دعما للجيش الإثيوبي في نفس الأسبوع الذي تحاول فيه الأطراف المتحاربة التوصل إلى اتفاق سلام بشأن النزاع في تيغراي.
عارضة أزياء في غانا
AFP
عارضة أزياء تتحضر لالتقاط صور خلال أسبوع الموضة في العاصمة الغانية أكرا
عارضات أزياء في جنوب أفريقيا
Reuters
هناك المزيد من الموضة في أماكن أخرى، حيث تبتسم العارضات خلف الكواليس في أسبوع الموضة في جنوب إفريقيا.
فريق نيجيريا للسيدات تحت 17 عاما
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روح الصداقة والتضامن بين لاعبات منتخب نيجيريا للسيدات تحت 17 عاما اللائي يشاركن في كأس العالم في الهند، الفريق النيجيري واجه فريق كولومبيا في نصف النهائي وخسر بركلات الترجيح
فيضانات نيجريا
Reuters
وفي نيجيريا أيضا، خاض هؤلاء الرجال في المياه يوم السبت بعد فيضانات أودت بحياة أكثر من 600 شخص ووصفت بأنها كارثة "ساحقة".
معرض فني عند سفح أهرامات الجيزة
AFP
المصور الفوتوغرافي JR يشارك في معرض فني عند سفح أهرامات الجيزة ويعرض أعماله المعنونة بـ"داخل وخارج الجيزة"