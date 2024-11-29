إيلاف من باريس: يحظى العالم بنظرة أولى داخل كاتدرائية نوتردام الجديدة الرائعة اليوم (الجمعة)، حيث يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجولة للاحتفال بإعادة افتتاح الكاتدرائية قريباً.

بعد مرور خمس سنوات ونصف على الحريق المدمر الذي اندلع في عام 2019، تم إنقاذ جوهرة باريس القوطية وتجديدها، مما يوفر للزائرين متعة بصرية خلابة.

ويبدأ الرئيس - برفقة زوجته بريجيت ورئيس أساقفة باريس لوران أولريش - برنامج احتفالات يتوج بـ"الدخول" الرسمي إلى الكاتدرائية في السابع من كانون الأول (ديسبمر) والقداس الكاثوليكي الأول في اليوم التالي.

وبعد أن يطلع على أبرز ما تم إنجازه من مشروع تجديد المبنى بتكلفة 700 مليون يورو، بما في ذلك الأخشاب الضخمة التي تغطي السقف والتي تحل محل الإطار الذي يعود إلى العصور الوسطى والذي التهمته النيران، سيلقي البابا كلمة شكر أمام نحو 1300 حرفي وحرفية تجمعوا في صحن الكنيسة.

ظل التصميم الداخلي المجدد لكاتدرائية نوتردام سرًا محفوظًا بعناية - مع إصدار عدد قليل من الصور على مر السنين تشير إلى تقدم أعمال التجديد.

لكن الأشخاص الذين كانوا بداخلها مؤخرًا يقولون إن التجربة كانت مذهلة، حيث أصبحت الكاتدرائية أكثر وضوحًا وسطوعًا مما يشكل تباينًا حادًا مع الكآبة السائدة من قبل.

في 15 نيسان (أبريل) 2019، اندلع حريق كبير في كاتدرائية نوتردام التي تعود إلى العصور الوسطى في باريس، وقال أحد المطلعين على شؤون قصر الإليزيه والذي شارك بشكل وثيق في عملية الترميم: "الكلمة التي يمكن أن تلخص هذا اليوم هي 'الروعة'".

"سوف يكتشف الناس روعة الحجر المقطوع، الذي يتمتع بلون أبيض نقي لم يسبق له مثيل في الكاتدرائية منذ قرون ربما."

مساء 15 ابريل.. ليلة حزينة

في مساء 15نيسان (ابريل) 2019، تابع المشاهدون في جميع أنحاء العالم بذهول صورًا حية تظهر انتشار النيران على طول سقف الكاتدرائية ، ثم - في ذروة الحريق - سقوط البرج الذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع.

كانت الكاتدرائية تخضع لتجديد خارجي في ذلك الوقت. ومن بين النظريات التي تناولت سبب الحريق سيجارة تركها أحد العمال، أو عطل كهربائي.

وشارك نحو 600 رجل إطفاء في مكافحة النيران لمدة 15 ساعة، في مرحلة ما، كان هناك خوف من أن الأجراس الثمانية في البرج الشمالي كانت معرضة لخطر السقوط، مما كان من شأنه أن يؤدي إلى سقوط البرج نفسه، وربما جزء كبير من جدران الكاتدرائية، وفي النهاية تم إنقاذ الهيكل.

ما تم تدميره هو البرج، وعوارض السقف الخشبية، والقبو الحجري فوق مركز الجناح العرضي وجزء من صحن الكنيسة.

وكان هناك أيضًا الكثير من الأضرار الناجمة عن سقوط الأخشاب والحجارة، ومن المياه من خراطيم إطفاء الحرائق.

لحسن الحظ، فإن ما تم إنقاذه كان بمثابة قائمة أطول بكثير - بما في ذلك جميع النوافذ الزجاجية الملونة، ومعظم التماثيل والأعمال الفنية، والآثار المقدسة المعروفة باسم تاج الشوك. أما الأورغن - ثاني أكبر أورغن في فرنسا - فقد تضرر بشدة من الغبار والدخان، ولكن يمكن إصلاحه.

وتشمل هذه الآثار تمثال القرن الرابع عشر الموجود في الجوقة والمعروف باسم عذراء العمود، والذي نجا بأعجوبة من السحق بسبب سقوط البناء عليه.

تم هدم ستة عشر تمثالًا نحاسيًا ضخمًا للرسل والإنجيليين، كانت تحيط بالبرج، من أجل التجديد قبل أربعة أيام فقط من الحريق.

ماكرون تعهد بإعادة افتتاحها في غضون 5 سنوات

وبعد تفقد الدمار في اليوم التالي، أطلق ماكرون وعدا بدا متسرعا لكثيرين في ذلك الوقت: إعادة فتح كاتدرائية نوتردام أمام الزوار في غضون خمس سنوات.

وقد تم إنشاء هيئة عامة لإدارة العمل بموجب القانون، وأدى نداء لجمع الأموال إلى استجابة فورية. وفي المجمل تم جمع 846 مليون يورو، معظمها من الرعاة الكبار ولكن أيضًا من مئات الآلاف من المتبرعين الصغار.

وقد أُسندت مسؤولية هذه المهمة إلى جان لوي جورجلين، وهو جنرال عسكري حازم شارك ماكرون نفاد صبره تجاه اللجان ومؤسسة "التراث".

وأضاف "إنهم معتادون على التعامل مع الفرقاطات، وهذه حاملة طائرات"، ويحظى جورجلين بالثناء العالمي على نجاح المشروع الذي لا شك فيه، لكنه توفي في حادث في جبال البرانس في أغسطس 2023 وتم استبداله بفيليب جوست.

2000 عامل في مشروع الترميم

وقد عمل في المشروع ما يقدر بنحو 2000 عامل بناء ونجار ومرمم وسقّاف وعمال سباكة وخبراء فنيين ونحاتين ومهندسين - مما أعطى دفعة هائلة للفنون والحرف اليدوية الفرنسية، وقد شهدت العديد من المهن - مثل نحت الحجر - زيادة كبيرة في عدد المتدربين نتيجة للدعاية.

وقال باسكال باين-أبينزيلر، الذي تعمل جمعيته على تعزيز مهارات البناء التقليدية: "كان مشروع نوتردام بمثابة معرض عالمي، من حيث أنه كان بمثابة واجهة لعرض حرفيتنا. إنه نافذة عرض رائعة على المستوى الدولي".

كانت المهمة الأولى للمشروع هي تأمين الموقع، ثم تفكيك الشبكة الهائلة من السقالات المعدنية التي كانت تحيط بالبرج في السابق ولكنها ذابت في الحريق واندمجت مع الأعمال الحجرية.

في وقت مبكر، كان لا بد من اتخاذ قرار حول طبيعة التجديد: ما إذا كان سيتم إعادة إنشاء المبنى الذي يعود إلى العصور الوسطى والتغييرات القوطية الجديدة في القرن التاسع عشر التي أجراها المهندس المعماري أوجين فيوليت لو دوك بأمانة، أو استخدام الفرصة لتمييز المبنى ببصمة حديثة.

وقد أدى الطلب على تصاميم جديدة إلى إنتاج أفكار غير عادية، بما في ذلك سقف زجاجي، وسقف "صديق للبيئة" باللون الأخضر، وشعلة ضخمة بدلاً من البرج، وبرج يعلوه ليزر عمودي يطلق النار في السماء.

إعادة البناء "مطابقة للأصل التاريخي"

وفي مواجهة معارضة الخبراء والجمهور، تم التخلي عن كل شيء، وأصبحت عملية إعادة البناء مطابقة للأصل بشكل أساسي ــ وإن كان مع بعض التنازلات فيما يتصل بالمواد الحديثة ومتطلبات السلامة. على سبيل المثال، أصبحت أخشاب السقف الآن محمية بنظام رشاشات المياه والحواجز.

النقطة الخلافية الوحيدة المتبقية تتعلق برغبة ماكرون في تصميم حديث لنوافذ زجاجية ملونة في ستة كنائس جانبية. وقد تقدم الفنانون بمشاركات في مسابقة، لكن هناك معارضة شديدة من العديد من العاملين في عالم الفنون الفرنسي، وحاول ماكرون أن يجعل من تجديد كاتدرائية نوتردام موضوعا ورمزا، وشارك بشكل وثيق في المشروع، وقام بزيارة الكاتدرائية عدة مرات.

وفي الوقت الذي وصلت فيه حظوظه السياسية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق ــ بعد الانتخابات البرلمانية المؤلمة في تموز (يوليو) فإن إعادة فتح المطار تمثل دفعة معنوية ضرورية للغاية.

وقال البعض إنه سرق الأضواء بتنظيمه حفل الجمعة - الذي أعلن رسميا نهاية المشروع - قبل أسبوع من إعادة الافتتاح الرسمي. وهذا يعني أن الصور الأولى التي طال انتظارها للداخل سوف تركز عليه حتما.

في الرد، أشار مسؤولو الإليزيه إلى أن الكاتدرائية - مثل جميع المباني الدينية الفرنسية بموجب قانون عام 1905 - مملوكة للدولة، مع كون الكنيسة الكاثوليكية "المستخدم المعين" لها؛ وأنه بدون التعبئة السريعة لماكرون، لم يكن العمل ليكتمل بهذه السرعة.

وقال المصدر المطلع في قصر الإليزيه: "قبل خمس سنوات، كان الجميع يعتقدون أن وعد الرئيس سيكون من الصعب الوفاء به".

"اليوم لدينا الدليل ليس فقط على أن الأمر كان ممكناً - بل وعلى أنه كان في الأساس ما أراده الجميع بشدة.

"ما سيرى الناس في كاتدرائية نوتردام الجديدة هو روعة وقوة الإرادة الجماعية - على الطريقة الفرنسية".