إيلاف من لندن: قال كبير المسؤولين عن الملف الروسي في الحكومة البريطانية، الخميس، إن فلاديمير بوتين أذن شخصيا بتسميم جاسوس روسي سابق على الأراضي البريطانية في سالزبوري.

جوناثان ألين هو أكبر مسؤول حكومي مسؤول بريطاني عن السياسة الروسية، قال أمام لجنة التحقيق في حالات التسمم التي وقعت عام 2018 إن استخدام غاز الأعصاب "نوفيتشوك" لا يمكن أن يكون من عمل خلية استخبارات روسية "مارقة"، وأشار بأصابع الاتهام بشكل مباشر إلى الرئيس الروسي، وذلك وفقاً لما تناوله تقرير "بوليتيكو".

وفي حديثه في تحقيق Dawn Sturgess Inquiry في لندن - الذي سمي على اسم المرأة البريطانية المنفصلة التي توفيت وسط محاولة فاشلة لاغتيال سيرجي سكريبال وابنته جوليا في آذار (مارس) 2018 - قال ألين إن قرار فرض عقوبات على هذه الخطوة "كان سيذهب إلى الرئيس بوتين".

يشغل ألين منصب المدير العام للدفاع والاستخبارات في وزارة الخارجية البريطانية، وقال للجنة التحقيق إن المخاطر التي ينطوي عليها استخدام مادة نوفيتشوك، المحظور حيازتها بموجب الاتفاقيات الدولية، في إحدى دول الناتو "هائلة للغاية" لدرجة أنه لا بد أن تكون قد تمت الموافقة عليها من قبل أعلى مستويات الأجهزة الأمنية والحكومة الروسية.

وقال ألين إن الطبيعة "البيروقراطية للغاية" للدولة الروسية تعني أن القرارات مثل الموافقة على عملية اغتيال يجب أن تتم بموافقة بوتين شخصياً.

مخزونات نوفيتشوك

خلال جلسة الأدلة الضخمة التي استمرت 3 ساعات الخميس، قدم ألين تفاصيل جديدة حول تقييم الحكومة لجهاز الأمن الروسي، وكيف حاربت المملكة المتحدة محاولات تشويه رد فعلها على عمليات التسمم في عام 2018.

تم إجراء التحقيق، الذي عقد جلسة الأدلة النهائية المفتوحة أمام الجمهور والصحفيين يوم الخميس، مع فرض قيود صارمة، ويتم تغطية مسائل الأمن القومي المهمة في جلسات مغلقة اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

وقال ألين للتحقيق إن نوفيتشوك، الذي يشتبه أيضًا في استخدامه ضد زعيم المعارضة الروسية الراحل أليكسي نافالني في محاولة لاغتياله عام 2020، تم تخزينه لأكثر من عقد من الزمان قبل هجوم سالزبوري لاستخدامه بشكل محدد ضد أعداء الدولة الروسية.

وأضاف: "لا يمكن تصنيعه من قبل جهة غير حكومية"، مضيفًا أن المستوى العالي من النقاء يعني أنه "يجب تصنيعه في مختبر متطور للغاية تديره الدولة".

إخفاء غاز الاعصاب "نوفيتشوك"

وأشار إلى أنه بموجب الاتفاقيات الدولية، هناك "حظر مطلق" لاستخدام الأسلحة الكيميائية، وأن روسيا فشلت في الالتزام بواجب الكشف عما إذا كانت قد أنتجت أو امتلكت أي مواد كيميائية.

وطُلب من روسيا تدمير مخزوناتها من الأسلحة التي أعلنتها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقال ألين إنه لم يتم الإعلان عن نوفيتشوك، وبالتالي لم يتم تدميره.

وفي إشارة إلى الشهادة المنفصلة التي أدلى بها بيتر ويلسون، الممثل الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2018، قال ألين إن المملكة المتحدة أثارت مع الاتحاد الروسي في عام 2000 مسألة غياب نوفيتشوك عن إعلانها عن الأسلحة. وأشارت روسيا في ذلك الوقت إلى أنه ليس هناك ما تخفيه.

رد المملكة المتحدة

ويبحث التحقيق أيضًا في طريقة تعامل بريطانيا مع القضية، وقال ألين إن تسميم ألكسندر ليتفينينكو، المنشق عن أجهزة الأمن الروسية، بالنظائر المشعة بولونيوم 210، قد شكل رد فعل المملكة المتحدة على سالزبوري.

وأضاف:"لقد تعلمنا من تجربة ليتفينينكو، حيث مارست روسيا كل أنواع الألعاب، وتباطأت، ولعبت مع تحقيقات الشرطة، وتظاهرت بأنها ستتعاون ولكنها لم تفعل ذلك أبداً".

تيريزا ماي تتحرك بسرعة

وتحركت رئيسة الوزراء البريطانية آنذاك تيريزا ماي بسرعة في الأيام التي تلت حادثة سالزبوري لتوجيه أصابع الاتهام إلى روسيا، وقال ألين إنه يعتقد أن تسميم سكريبال لم يكن "مقصودًا أن يكون سريًا تمامًا".

وقال: "كان المقصود من ذلك أن يكون بمثابة تحذير، من وجهة نظريكان، لقد كانت الدولة الروسية تتوقع من المملكة المتحدة أن تجمع بين الاثنين"، لكنها لم تكن تتوقع سرعة الاستجابة الدولية لبريطانيا.

الوكالات الاستخباراتية الروسية تتنافس مع بعضها

وسلط التحقيق الضوء يوم الخميس على تقييم الحكومة البريطانية لكيفية عمل وكالات الاستخبارات الروسية المتنوعة والمتنافسة في بعض الأحيان.

وأشار إلى أن ليتفينينكو كان ضابطا سابقا في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قُتل على يد منظمته القديمة، بينما قُتل سكريبال، وهو ضابط سابق في المخابرات العسكرية الروسية، على يد وحدة استخباراته السابقة. وقال: "ربما يكون هذا هو النمط ذو الصلة".

وقال إن محاولة اغتيال سكريبال على يد المخابرات العسكرية الروسية لم تكن وكالات الاستخبارات الروسية الأخرى، وكذلك وزارة الخارجية الروسية على علم بها.

وتابع ألين: "في كثير من الأحيان، هناك توتر بين المنظمات في أجهزة أمن الدولة الروسية، فهي لا تتعاون بشكل جيد، هذا إن كانت تتعاون على الإطلاق".

معالجة التضليل

وفي معرض تفصيله للاتصالات بين بريطانيا وروسيا في أعقاب حادثة سالزبوري مباشرة، قال ألين إن روسيا أرسلت "عددًا غير عادي" من المذكرات الشفهية - الاتصالات الدبلوماسية الرسمية - إلى المملكة المتحدة "المصممة بطريقة ما لمحاولة إرباكنا قليلاً".

وقال إن الرد الروسي كان يهدف إلى بث الحياة في نظريات المؤامرة مثل فكرة أن عمليات التسمم تمت من قبل المملكة المتحدة لصرف الانتباه عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو لتقويض كأس العالم في روسيا.

وقال: "الروس لا يمانعون حقاً إذا صدق أي شخص ذلك بشكل كامل، النقطة المهمة هي أن هناك شك، ومن ثم يصبح ذلك فوزاً لهم في أذهانهم".

جوليا سكريبال مع الأب (الجاسوس) سيرغي سكريبال