إيلاف من لبنان: بعد 10 أعوام من مشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب "The Voice"، تعود المغنية العالمية وكاتبة الأغاني اللبنانية الأميركية كريس بطرح أغنية جديدة بعنوان "Mister Mister"، وهي الأولى من ألبومها الجديد المقرر اطلاقه قبل نهاية العام الجاري.

نشأت كريس في لبنان في ثقافة ثلاثية اللغات. منذ صغرها ، تحدثت العربية والإنجليزية في المنزل ، بينما كانت فصولها الدراسية في المدرسة باللغة الفرنسية. لتهاجر بعدها إلى الولايات المتحدة، وأخذت تتناغم مع الموسيقى اللاتينية أثناء إقامتها في لوس أنجلوس وميامي، لتطور إيقاعاتها الجريئة وألحانها التي تحفز على الرقص.

قامت كريس بفضل نشأتها المتعددة الثقافات، بإضفاء غموض المشهد الصوتي في الشرق الأوسط، وأناقة اللغة الفرنسية، ودفء الإحساس اللاتيني على أغنية "Mister Mister" التي ارادت ان تكون لها نكهتها الخاصة التي تعبر عن المكان الذي تعيش فيه، و ما فعلته الموسيقي لها، ليكون الألبوم بمثابة نافذة على روحها.

تقول كريس: "أنا متحمسه جدا للعودة إلى الاستوديو وعلى خشبة المسرح من خلال أغنية "Mister Mister"، كما وصفت تعاونها مع المنتج تايلر جيمس بيلينجر وكاتب الأغاني كايل كيلسو بأنها "رائعة".

استطاعت بناء اسم لنفسها في بيروت، وتجولت في الشرق الأوسط كمغنية رئيسية لـ "X.band" ، التي قامت بأحياء الكثير من الحفلات الغنائية في المناسبات الاجتماعية والمهرجانات الموسيقية، وفي عام 2012 ، أحدثت كريس تأثيرًا كبيرًا بالمشاركة في "The Voice" الشرق الأوسط، وحظي تواجدها باهتمام دولي كبير.

وقعت كريس مع بوب أرابيا في عام 2020 وأصبحت جزءًا من برنامج Spotify RADAR المرموق لأغنية SAVE ME الفردية ، وهي أغنية كتبتها وسجلتها مع الثنائي هولافونيك.