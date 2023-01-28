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إيلاف: في لقاء خاص وعفوي مع إيلاف، أعلن الفنان محمد المجذوب عن عمل جديد سيطرحه قريبًا من ألحانه وكلمات حياة إسبر، منوهاً الى أنه يقدم في هذا العمل فكرة جديدة ومميزة على صعيد الألحان.

وبعيداً عن الفن أفصح لنا محمد عن تفاصيل يومياته، والنشاطات التي يحرص أن يقوم بها خلاله، وشدد على أنه لا يحب التمثيل أبداً وبالتالي لا يمكن أن نشاهده يوماً ما كممثل!

هذا ووجه عبر إيلاف رسالة مهمة للشباب العربي كي لا يستسلموا أو ييأسوا ويناضلوا للبقاء في أوطانهم رغم كل الظروف. متمنيًا أن يكون هذا العام مختلفًا، وخاليًا من أية مشاكل، سواء لبلده سوريا، ولبلده الثاني الذي يعشقه ويعيش فيه لبنان، ولكل الوطن العربي. كما عبَّر لنا عن تمنيات خاصة تتعلق بحياته العائلية وبطفله الصغير وبحياته المهنية.