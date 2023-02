قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

إيلاف: تجتمع نيكول كيدمان وجيمي لي كورتيس بدور أختين في مسلسل جديد لـبرايم فيديو مقتبس من سلسلة كتب "كاي سكاربيتا" الناجحة للكاتبة باتريشيا كورنويل.

من المقرر أن تلعب كيدمان دور سكاربيتا، طبيبة شرعية. بينما ستلعب كورتيس دور شقيقتها دوروثي.

زفت كورنويل الخبر عبر حسابها على الإنستغرام في 8 فبراير ، وشاركت رابطًا للقصة وكتبت ، "أصدقاء سكاربيتا، لقد انتظرنا 33 عامًا من أجل هذا."

الموعد النهائي يشير إلى أنه سيتم طلب المسلسل لموسمين من ثماني حلقات وسيتم إنتاجه أيضًا من قِبل كيدمان وكيرتس. ليز سارنوف ، التي اشتهرت بعملها في Barry and Lost ، ستؤدي دور العارضة.

وكانت سلسلة "Kay Scarpetta" بدأت برواية Postmortem عام 1990 . منذ ذلك الحين ، تم إصدار 26 كتابًا في السلسلة، بما في ذلك "Livid" عام 2022.

جمالاً ، تم بيع أكثر من 100 مليون نسخة من السلسلة في جميع أنحاء العالم.

اشترت كورتيس - التي تم ترشيحها لجائزة الأوسكار بفضل أدائها في "Everything Everywhere All at Once" - حقوق سلسلة "Kay Scarpetta" في يونيو 2021.