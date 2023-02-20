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إيلاف: طرحت المغنية المغربية جنات، أغنية منفردة جديدة بعنوان "التفاح والفراولة من كلمات باسم عادل، ألحان محمد الصاوى، توزيع ومكساج حازم سعيد.

وهي من نمط الغناء الطربي الشعبي وتقول كلماتها:

عشقت التفاح على خدودك يا شفايف الفراولة

تعبت انتظارك وأقولك من فضلك عيد محاولة

على كتافي شيلت حمولك طيب كان من باب اولي

تصون العشره يا حبيبي ده حب مش دور طاولة

كل البيبان المقفولة إديتك مفاتيحها

عملتلك قلبي عموله ومشاعري انت اللي جارحها

ليه واخدنا السكه المسدودة يا حبيبي عايزنا نروحها

أخد وعطا يا حبيبي بلاش واخدني ليه مقاولة

ف عز البرد أنا قيدت ضلوعي خشب ودفتنا

كانت راسية تملي قلوعي ليه حودت دفتنا

الشوق جوه القلوب لو ضاع بيدخل الفتنة

قلت أنا راضية بحكمك قلت الحكم بعد المداولة

ورافقت الأغنية جلسة تصوير لجنات ظهرت فيه بملابس شعبية بخلفية صحراوية.