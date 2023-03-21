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إيلاف: تروج الممثلة المصرية منة شلبي لمسلسلها الرمضاني الجديد "تغيير جو" عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي بدءاً من صورة منفردة لها داخل متاهة مروراً بملصق عام يجمعها ببقية ابطال العمل وإنتهاء بفيديو للإعلان الترويجي للعمل الذي سيعرض على شاشة mbc مصر، ومنصة شاهد.

وتدور أحداث "تغيير جو" في إطار اجتماعي تشويقي حول "شريفة" التي تعاني من أزمات منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، فيما يقدّم إياد نصار شخصية دكتور جامعي تجمعه علاقة مع منة شلبي، وتقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي واسمها زوزو.

يذكر أن آخر أعمال منة شلبي فيلم "الجريمة"، بطولة أحمد عز، ماجد الكدواني، سيد رجب، محمد جمعة، رياض الخولي، تأليف وإخراج شريف عرفة.