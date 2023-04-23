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إيلاف: كشفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن عنوان أغنيتها المنفردة الجديدة "ريتو" وذلك عبر تغريدة على تويتر.

وهي من كلمات مازن ضاهر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع عمر صباغ، وإخراج فادي حداد، وإنتاج umusiclb.

وكانت الزغبي قد تعرضت لحادث خلال التصوير في لبنان ونشرت فيديو عبر حسابها على تيك توك يوثق الحادثة، اذ انفجرت لمبة اضاءة فوق المكان الذي كانت تقف فيه.

وطمأنت نوال الجمهور على صحتها مشيرة الى ان الاضرار انقضت بسقوط المصباح فقط.



