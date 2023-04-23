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إيلاف: نفت ميغان ماركل التقارير التي تزعم أن قرارها بعدم حضور تتويج الملك تشارلز تأثر بالمراسلات بينها وبين أمير ويلز بعد مقابلة أوبرا وينفري.

أفادت الأنباء يوم الجمعة (21 أبريل) أن دوقة ساسكس كتبت إلى تشارلز بشأن التحيز اللاواعي داخل العائلة المالكة.

ويُزعم أن الرسالة أُرسلت في أعقاب ظهور هاري وميغان في برنامج أوبرا وينفري في مارس 2021 ، وفقًا لتقرير صادر عن الديلي تلغراف.

خلال المقابلة مع وينفري ، زعمت ميغان أن أحد كبار أفراد العائلة المالكة قد تساءل بشأن لون بشرة ابنهم ، آرتشي ، أثناء حملها.

وبحسب ما ورد، قال مصدر للصحيفة، إن ميغان لم تشعر بالمخاوف التي أبرزتها لتشارلز ، بما في ذلك الطريقة التي تعامل بها القصر مع مزاعم التنمر ضدها ، والتي تلقت "استجابة مرضية".

ورداً على التقارير ، أصدرت عائلة ساسكس بياناً تمت مشاركته عبر حساب المعلق الملكي أوميد سكوبي على تويتر.

وجاء في بيانهم: "دوقة ساسكس تعيش حياتها في الوقت الحاضر ، ولا تفكر في مراسلات منذ عامين فيما يتعلق بمحادثات جرت منذ أربع سنوات". "أي اقتراح بخلاف ذلك خاطئ ومضحك بصراحة".

ويضيف البيان: "نحن نشجع وسائل الإعلام الشعبية ومختلف المعلقين الملكيين على وقف السيرك المرهق الذي يصنعونه بمفردهم".

وفقًا للتقارير ، أعرب تشارلز عن حزنه للخلاف بين العائلة المالكة في رسالة إلى ميغان في ذلك الوقت. كما قال إنه يشعر بخيبة أمل لأن هاري وميغان أطلقا مثل هذه المزاعم اللعينة خلال المقابلة مع وينفري.

وبحسب ما ورد حددت الرسائل العضو البارز الذي أدلى بالتعليق حول لون بشرة آرشي.

أقر كل من ميغان وتشارلز بأن تعليقهما لم يكن خبيثًا ، كما ورد ، وأن الدوقة أوضحت أنها لم تنوي أبدًا اتهامهم بالعنصرية. وبدلاً من ذلك ، قالت إنها كانت تثير مخاوف بشأن التحيز اللاواعي.

تحدث الأمير هاري أيضًا عن التحيز غير الواعي خلال مقابلة مع توم برادبي من قناة ITV أثناء الترويج لمذكراته سبير ، والتي تم إصدارها في يناير من هذا العام.

أثناء حديثه إلى برادبي ، نفى الدوق اتهام أفراد العائلة المالكة بالعنصرية خلال مقابلة مع وينفري.

وأضاف هاري أن "الصحافة البريطانية قالت ذلك" ولن يصف التعليق على لون بشرة آرشي بأنه عنصري".

قال هاري لبرادبي: "بالعودة إلى الاختلاف بين ما فهمته بسبب تجربتي الخاصة ، والفرق بين العنصرية والتحيز اللاواعي ، فالأمران مختلفان.

بعد أشهر من التكهنات حول ما إذا كان هاري وميغان سيحضران حفل تتويج الملك الشهر المقبل ، أعلن قصر باكنغهام في 12 أبريل أن دوق ساسكس سيطير إلى المملكة المتحدة لحضور الاحتفال.

وقال القصر إن ميغان وولدي الزوجين ، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت ، سيبقون في مقر إقامتهم في كاليفورنيا.

في ذلك الوقت ، غرد كاتب سيرة هاري وميغان ، سكوبي ، بأن عيد ميلاد آرتشي الرابع ، الذي يتزامن مع التتويج في 6 مايو ، "لعب عاملاً في قرار الزوجين".

A statement from Team Sussex: https://t.co/T70zuckUav pic.twitter.com/NgRhs2XtVR

— Omid Scobie (@scobie) April 22, 2023