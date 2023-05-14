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إيلاف: طرحت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أغنية "كاريزما"و هي عنوان البومها الجديد، كتب كلماتها أليكسي قسطنطين، ولحنها الشاب سامر، وتولى توزيعها موسيقياً فادي جيجي. وهي من إنتاج شركة روتانا.

وكانت الفنانة اللبنانية قدر طرحت في الفترة الماضية أغنيتين من الألبوم الجديد هي شغل موسيقى من كلمات عامر لوند والحان وتوزيع علي حسون ، مكس وماستر فادي جيجي، و10 دقائق من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع موسيقي فادي جيجي.