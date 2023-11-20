إيلاف من جدة: تعرض شركة ثمانية للنشر والتوزيع فيلم "خالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة"، وهو وثائقي قصير من فئة "سينما السعودية الجديدة" في دورة مهرجان البحر الأحمر الدولي السينمائي الثالثة، ويعرض أول مرة ضمن المهرجان في الثاني من ديسمبر.

يسرد الفلم رحلة الفنان البحريني "خالد الشيخ" المعروف بخروجه عن المألوف في الوسط الفني، منذ بدايته كطالب علوم سياسية في الكويت إلى أن انتقل إلى عالم الموسيقى في "الكونسرفتوار" في مصر، لنفهم قصة خالد بين دراسة السياسة وهربه منها إلى ممارسة الفن، ليعود ويجد نفسه في مواجهتها مجددًا.

نفهم في هذا الفيلم أسباب غياب خالد عن الساحة الفنية في الوقت الحالي وجوانب أخرى من حياته من وجهة نظره هو وعائلته وشخصيات أخرى رافقته في رحلته الفنية، ونسمع عن مواقف وقصص عن قوة الفن والكفاح للحفاظ على النزاهة الفنية، وسط مواجهة السياسة وتشكيك المجتمع.

ويسلط الفيلم الضوء على سيرة خالد الشيخ الذاتية وأسلوبه الفني في صناعة الموسيقى، وقد جرى تصويره في عدة مواقع بين الكويت ومصر حيث بدأت رحلة خالد؛ لمنح الجمهور فرصة لولوج حياته واستعراض رحلته الفنية.

خالد الشيخ "الموهبة"

في حديث الفنان خالد الشيخ عن الفيلم قال: "وثائقي يخلّيني أتمنى كل مقابلة لي تكون بهذا المستوى من الإحسان والتنوع.. من كل أعماق قلبي أبارك لفريق العمل الفيلم، سعدت كثيرًا بمشاركتكم هذا الطموح والإبداع، وباختيار الفيلم للعرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أشعر أني كنت محاط بمجموعة أصدقاء أنا واثق فيهم."

ومن جانبه قال مخرج الفيلم جمال كتبي: "يلمع اسم خالد الشيخ حينما نتحدث عن ثمانينيات الأغنية الخليجية. لكننا نغفل عن السياق الذي أنتج لنا هذه الموهبة. يروي الفلم قصّة خالد الإنسان منذ نشأته في بيت يحرّم الموسيقا حتى أصبح الفنان الذي يُقارَن بطلال مداح."

وقد ضم فريق العمل عددًا من المبدعين من فريق ثمانية منهم عبدالوهاب سليمان وشذى محمد وعبدالوهاب بن شداد وهادي الحجيلي وياسر بن غانم ومهند باعارمه وصالح باسلامة وغيداء بن محفوظ وأصيل بافرط وسويتشا شارما وزينب مرضي وعبدالعزيز المزّي ومحمد الحسن وعبدالله المالكي ووفاء العبدلي وعبدالمجيد العطاس وسحر سليمان وميسم المنّيع وأسيل باعبدالله.