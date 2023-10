إيلاف: تمكن الفيلم الوثائقي القصير الطيور غادرت بيروت للمخرج خليل درايفس زعرور من اقتناص جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير ضمن النسخة الثالثة مهرجان البحرين السينمائي التي اختتمت فعالياتها يوم الثلاثاء 10 أكتوبر، وكان الفيلم قد حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وعُرض في مهرجان الفيلم اللبناني في أستراليا.

تدور الأحداث في أغسطس من العام 2020، عندما انفجر مرفأ بيروت تاركًا وراءه مئات القتلى والمصابين و300 ألف شخص بلا مأوى، يتتبع الفيلم قصة فتاة تُدعى زينة في أعقاب تلك الكارثة. الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج ومونتاج خليل درايفس زعرور، بطولة رودولف زعرور، إنتاج Paul Thiltges Distributions، التوزيع والمبيعات عالميًا MAD Solutions.

خليل درايفوس زعرور مخرج لبناني يمتلك في رصيده العديد من الأفلام الحائزة على الجوائز، بدأ مشواره في 2006 بإخراجه الفيلم القصير THE WINDOW والذي اشتهر بعد ودعم وصوله للتدريس في الجامعة في سن الـ28، ثم في 2010 أخرج فيلم الوثائقي الطويل MALAKI - SCENT OF AN ANGEL الذي يسلط الضوء على المفقودين في الحرب الأهلية.

وفي 2019 أخرج فيلمه الروائي الطويل الأول نور الذي حصل على عدة إشادات نقدية وتم عرضه في فرنسا وفاز وترشح لأكثر من 45 جائزة دولية.