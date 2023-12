إيلاف: نفت تري باين، وكيلة الدعاية لتايلور سويفت، الشائعات التي تشير إلى أن المغنية تزوجت سراً من صديقها السابق جو ألوين قبل انفصالهما.

انتقدت باين حساب "Deuxmoi" الخاص بإشاعات المشاهير على الإنستغرام لنشره هذه التكهنات.

وكتبت باين على موقع X: "كفى هذه الأكاذيب الملفقة حول تايلور من Deuxmoi".

"لم يكن هناك أي زواج أو حفل من أي نوع. هذا شيء يعد نشره جنوناً.

"لقد حان الوقت لكي تتحمل مسؤولية الألم والصدمة التي تسببها من خلال منشورات كهذه."

وكان Deuxmoi قد شارك منشورًا مجهولًا يزعم أن سويفت وألوين أقاما حفل زواج سريًا في عام 2020 أو 2021.

وجاء في المنشور: "لقد أقامت حفلًا في عام 2020 أو 2021 في المملكة المتحدة، ووصفه لي أكثر من شخص بأنه زواج". "لم يتم جعله قانونيًا أبدًا."

Enough is enough with these fabricated lies about Taylor from Deuxmoi. There was NEVER a marriage or ceremony of ANY kind. This is an insane thing to post. It’s time for you to be held accountable for the pain and trauma you cause with posts like these. pic.twitter.com/cFi0wQc9cp