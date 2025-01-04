إيلاف من دمشق: في خبر سار لكافة السوريين حول العالم وفي الداخل أيضاً، أعلن رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي السوري أشهد الصليبي، أن مطار دمشق الدولي سيبدأ تسيير الرحلات الدولية اعتبارا من السابع من يناير كانون الثاني الجاري.

وقال الصليبي اليوم السبت، للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) "نعلن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ السابع من يناير".

وفي وقت سابق قال بهاء الدين شرم، وزير النقل السوري، إن المطار قد يستطيع استقبال الرحلات الجوية خلال أسبوع.

كما أضاف الوزير : "طلبنا من جميع العاملين في المطار العودة إلى عملهم".

بدوره أوضح مدير المطار أنيس فلوح في تصريحات سابقة الأسبوع الماضي، أن "المطار سيستأنف عمله خلال أيام" بعد أن توقفت جميع الرحلات من العاصمة السورية عقب سقوط نظام بشار الأسد

إلغاء جميع الرحلات

يذكر أن المطار كان أصدر سابقا إشعار "نوتام" المعني بسلامة الرحلات الجوية للطيارين، أكد فيه إلغاء جميع الرحلات الجوية حتى تاريخ 18 ديسمبر الماضي (2024).

بدوره أصدر مطار حلب الدولي إشعارا مماثلا، ونص على تعليق جميع الرحلات الجوية حتى 17 ديسمبر.

وتم إخلاء مطار دمشق من جميع الموظفين في الثامن من ديسمبر الماضي ، وتوقفت جميع الرحلات على خلفية العمليات العسكرية التي سبقت سقوط الأسد.

فيما أعلنت إدارة المطار الشهر الماضي تعليق الرحلات الجوية، باستثناء تلك التي تحصل على إذن خاص من سلطة الطيران المدني.