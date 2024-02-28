إيلاف من القاهرة: في مطاردة مثيرة وجهود إنقاذ شديدة الخطورة، يجد محقق شرطة نفسه في سباق مع الزمن لإيقاف برنامج ألعاب مميت قبل فوات الأوان. ينطلق فيلم الإثارة والتشويق Dark Game في دور العرض المصرية يوم 28 فبراير، بواسطة Four Star Films.

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الضحايا الذين يتم اختطافهم، وإجبارهم على أداء عرض ألعاب واقعي مميت يرأسه فنان مختل عقلياً، ليتم بثه على شبكة الإنترنت المظلمة Dark Web، من أجل ترفيه عالم الجريمة الذي يقامر على نتائج هذا العرض .

في هذه الأثناء، يرأس أحد المحققين في شرطة بورتلاند فرقة العمل المخصصة للقضية، حيث يبحثون عن أدلة في عمليات البث، أو أي شيء يساعدهم في تعقب موقع اللعبة، تتصاعد الأمور بمجرد ما أن يتم بث اللعبة أمام الجمهور في مواجهة وسائل التواصل الاجتماعي، مما يفرض تحديات محملة بالمخاطر على كل إجراء تتخذه الشرطة.

الفيلم من بطولة إد ويستويك، المعروف بدوره في مسلسل Gossip Girl، بجانب لولا واين وروز رينولدز، من إخراج هوارد جيه فورد، ومن تأليف نيال جونسون وجاري غرانت.