إيلاف من بيروت: التقت كاميرا إيلاف بالفنانة والممثلة ماريلين نعمان في لقاء خاص، حيث تحدثت عن نجاحها الكبير في مسلسل "ع أمل" وكواليس التصوير. أكدت ماريلين أنهم عاشوا الوجع خلال التصوير وحاولوا تجسيده بصدق في التمثيل، مشيرة إلى أن المشاعر وصلت للجمهور بفضل التفاني والعمل من القلب. وأضافت: "بقدر ما القضية مهمة، تتضاعف المسؤولية".

فرح وماريلين: تشابه الأرواح

أوضحت ماريلين أن شخصيتها في المسلسل، "فرح"، تشبهها كثيراً في العديد من الجوانب، خاصة في حب الموسيقى والطاقة الإيجابية، رغم أنها لم تمر بتجارب فرح الحياتية. ووصفت فرح بأنها تمثل جيلها الذي يحب الحياة ويرغب في التعبير عن نفسه.

الموسيقى والأغاني: جاد عبيد هو السر

أما عن سر الموسيقى والأغاني المميزة في العمل، أشارت ماريلين إلى دور جاد عبيد الكبير في إنجاحها، موضحة أن الأغاني كانت تُكتب وفق تسلسل الأحداث ومشاعر الشخصيات، مما أضاف عمقاً للعمل الفني.

تجربة العمل مع ماغي بو غصن

تحدثت ماريلين عن تجربتها في تجسيد دور الابنة مع الأم النجمة ماغي بو غصن، معبرة عن شكرها لماغي التي كسرت الجليد وساعدتها على تجاوز الرهبة. وقالت ماريلين: "ماغي كانت حقيقية جداً، وأشكر الله على ذلك لأنه كان هناك رهبة من جهتي لناحية إسم ماغي ورهبتها وخبرتها وشطارتها، ولكن ماغي هي التي كسرت الجليد وكنت محظوظة جداً بالتعامل معها".

وفي آخر يوم تصوير، قالت ماريلين إنها لن تسمح لنفسها بالاشتياق إلى الفريق. اضافت ماريلين إنها كانت سعيدة جداً كونها تعرفت إلى النجوم وتعاملت معهم جميعاً، خاصةً وانها كانت تعرفهم وتتابعهم من قبل.

دعم الحب والتعاون

وأكدت ماريلين على أهمية الحب والدعم في تحقيق النجاح، مشيرة إلى أن الإنسان يمكن أن يكبر بمفرده، ولكنه يصل أسرع إذا كان محاطاً بالحب والدعم. وأضافت: "المنافسة الإيجابية في العمل تساهم في حصد النجاح للجميع". واستطردت قائلة "ما حدا بياخد محل حدا، واذا إتجهت المنافسة نحو كيفية العمل بطريقة أجمل، فعندها سنحصد كلنا نجاحاتنا".

مشاريع مستقبلية

في ختام الحوار، أفصحت ماريلين لـ"إيلاف" عن استعدادها للعمل على فيلم جديد واستمرارها في تقديم الموسيقى للجمهور، مما يبشر بمزيد من النجاحات الفنية في المستقبل.